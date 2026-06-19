Qué es la “Ley Prestianni” y cómo funciona la regla por la que Iván Barton expulsó a Miguel Almirón en el Mundial 2026

Paraguay le ganaba 1-0 a Turquía por el Mundial 2026 cuando el partido tuvo una escena inédita que resultó en la histórica expulsión de Miguel Almirón.

Paraguay le ganaba 1-0 a Turquía por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026 cuando el partido tuvo una escena inédita sobre el final del primer tiempo. A los 48 minutos, Miguel Almirón se acercó a un rival turco, le dijo algo mientras se cubría la boca y la acción fue advertida desde el VAR.

El árbitro salvadoreño Iván Barton fue llamado a revisar la jugada y, después de observar la imagen detenidamente, decidió mostrarle la tarjeta roja directa al atacante guaraní.

ver también Iván Barton aplicó la “Ley Prestianni” por primera vez en la historia: así fue la roja a Almirón en Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026

La decisión de Barton convirtió a Almirón en el primer futbolista expulsado en el Mundial 2026 por esta nueva regla, conocida de manera informal como “Ley Prestianni”.

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Qué dice la “Ley Prestianni”

La llamada Ley Prestianni permite sancionar con roja directa a un jugador que se cubra la boca durante una confrontación verbal con un rival. La medida apunta a evitar que los futbolistas oculten insultos, provocaciones o expresiones discriminatorias mientras hablan dentro del campo de juego.

Iván Barton le mostró la roja a Almirón por taparse la boca (Getty).

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La norma fue aprobada por IFAB el 28 de abril de 2026, en una reunión especial realizada en Vancouver, y se implementa en el Mundial 2026. Al tratarse de una posible expulsión directa, el VAR puede intervenir para recomendarle al árbitro principal que revise la acción en el monitor.

¿Por qué la crearon?

El nombre informal de la regla viene por el antecedente de Gianluca Prestianni, futbolista argentino de Benfica, en un cruce con Vinícius Júnior durante un partido de Champions League ante Real Madrid. En aquella acción, Prestianni se tapó la boca mientras le hablaba al brasileño, quien denunció haber recibido un insulto discriminatorio.

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Nadie sabe qué fue lo que le dijo Prestianni a Vinicius (Getty Images).

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Ese episodio no terminó con una roja en cancha a nivel clubes, sino con una sanción posterior de UEFA. La diferencia con el Mundial 2026 es que la nueva regla permite castigar la conducta durante el partido, como ocurrió con Almirón ante Turquía.