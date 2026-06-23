El de Paraguay recibió la tarjeta roja por parte de Iván Barton por haberse tapado la boca en el partido ante Turquía.

En el último partido de Paraguay frente a Turquía por el Grupo D del Mundial 2026, el salvadoreño Iván Barton fue tendencia por haber aplicado por primera vez la regla que prohíbe a los futbolistas cubrirse la boca para hablar con los rivales.

Inmediatamente después de haber visto la acción en el VAR, Barton no dudó en mostrarle la tarjeta roja a Miguel Almirón, el 10 de Paraguay. La gran duda que surgió, tras esta expulsión, era cuántos partidos iba a perderse el jugador guaraní por taparse la boca.

Y es que el único antecedente, que derivó en la reglamentación de esta norma, era el de Gianluca Prestianni contra Vinicius. El argentino se tapó la boca y marcó un precedente ejecutado por Iván Barton. Por esta infracción, recibió una sanción de seis partidos sin poder jugar.

ver también El mundo habla de Iván Barton: las reacciones por su actuación y la “Ley Prestianni” en Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026

Este martes, en la previa de la última jornada de la fase de grupos, la FIFA decidió otorgarle una única fecha de sanción a Miguel Almirón. En caso de que Paraguay no sume puntos contra Australia y quede eliminado, el duelo ante los turcos podría haber sido el último del Mundial 2026 para él.

Almirón volverá a jugar en los 16avos de final si finalmente los dirigidos por Gustavo Alfaro logran superar la fase de grupos. Este jueves, el seleccionado guaraní enfrentará a Australia. Con el empate o la victoria estará en la próxima ronda.

Gustavo Alfaro ya definió al reemplazante de Miguel Almirón

En la posición de Miguel Almirón, el técnico argentino planea alinear como titular al futbolista del Palmeiras, Maurício Magalhães. El nacido en Brasil y nacionalizado paraguayo fue quien anotó el único gol de los paraguayos en la derrota ante Estados Unidos. No vio minutos contra Turquía y volverá a jugar en la última jornada.

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En resumen