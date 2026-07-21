Alajuelense para la oreja: el guiño de José Saturnino Cardozo para volver a dirigir en Costa Rica

El técnico paraguayo, quien estuvo en carpeta para reemplazar a Óscar Ramírez antes de la llegada de Ismael Rescalvo al banquillo rojinegro, habló de forma clara sobre su futuro.

Los caminos de José Saturnino Cardozo y Municipal Liberia se separaron de la peor forma posible. Después de dos campeonatos seguidos compitiendo en un buen nivel, la Fedefútbol (Federación Costarricense de Fútbol) le revocó al club pampero su licencia para competir en Primera División y, como consecuencia, perdió la categoría a días del arranque del Torneo Apertura 2026.

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Por ese motivo, Cardozo se desvinculó de la institución, que ahora busca obtener el aval para competir en la Liga de Ascenso mientras su plaza en la máxima categoría es ocupada por Escorpiones de Belén. El estratega paraguayo viene de trabajar como comentarista para la cadena Fox en el Mundial y ahora volverá a México.

Aunque antes de partir, este lunes, el “Diablo Mayor” habló sobre su futuro en los banquillos durante la gala de los Premios Unafut y le dedicó unas bonitas palabras al fútbol costarricense, a donde desea volver a dirigir tras su gran experiencia en Liberia.

Alajuelense para la oreja: José Cardozo no descarta volver a Costa Rica

Ante la consulta de La Nación sobre si le gustaría continuar su carrera en el país centroamericano, José Cardozo no dudó en abrir las puertas: “Me gustó mucho, entonces veremos qué viene más adelante (…) Haber estado en esta liga de Costa Rica me va a marcar siempre”.

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Esas declaraciones no pasan desapercibidas entre los aficionados manudos teniendo en cuenta que Liga Deportiva Alajuelense tuvo pláticas con el agente de Cardozo en mayo, antes de descartar su perfil e inclinarse por el técnico español Ismael Rescalvo como el sucesor de Óscar Ramírez.

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El ex entrenador de Barcelona de Ecuador tiene el respaldo total de la directiva y del gerente deportivo, Carlos Vela, por lo que tendrá crédito a lo largo del semestre para demostrar su valía después de haber perdido la Supercopa a manos de Herediano. Sin embargo, el “Diablo Mayor” es una interesante opción a futuro.

“A mí no me gusta apresurarme para tomar decisiones, me gusta ver el proyecto que pueda haber y tomar las mejores decisiones para mi carrera. Tengo negocios en México, entonces priorizar eso y ya veremos si sale algo para seguir en el fútbol“, cerró el máximo goleador en la historia de Toluca.