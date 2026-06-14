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Mundial 2026

Todos los goles del Mundial 2026: videos y resúmenes completos de cada partido

El Mundial 2026 ya está en marcha y en Fútbol Centroamérica te traemos toda su acción con los resúmenes oficiales de la FIFA para cada partido, actualizados jornada a jornada para que puedas repasarlos cuando quieras.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Todos los goles del Mundial 2026 en un mismo lugar.
© Getty.Todos los goles del Mundial 2026 en un mismo lugar.

Jugadas asociadas, misiles de larga distancia, remates acrobáticos, penales, contragolpes letales y definiciones bajo presión: la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 promete goles de todos los colores, y en sus primeros días la competición que organiza FIFA no está decepcionando.

Desde Fútbol Centroamérica te traemos todos los goles del Mundial 2026, con los resúmenes completos y oficiales de la FIFA para cada partido, actualizados jornada a jornada para que puedas repasarlos cuando quieras. La idea es reunir en un solo lugar las mejores acciones, los autores de cada tanto, los resultados y los momentos que van marcando el camino de las selecciones en la fase de grupos.

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México, Corea del Sur, Estados Unidos, Brasil, Marruecos, Suiza y varias selecciones más ya comenzaron a escribir las primeras páginas del torneo. Algunas lo hicieron con triunfos contundentes, otras con empates trabajados y varias con goles que cambiaron por completo el desarrollo de sus partidos. A continuación, el repaso completo de cada encuentro del Mundial 2026, con sus goles, videos y resúmenes.

México 2-0 Sudáfrica

Quiñones abrió la cuenta del Mundial 2026 (Getty Images)

Quiñones abrió la cuenta del Mundial 2026 (Getty Images)

Ver resumen completo del partido en YouTube

Corea del Sur 2-1 República Checa

Los asíaticos dieron una enorme muestra de carácter (Getty Images).

Los asíaticos dieron una enorme muestra de carácter (Getty Images).

Ver resumen completo del partido en YouTube

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina

Canadá no consiguió los tres puntos en el debut ante su gente (Getty Images).

Canadá no consiguió los tres puntos en el debut ante su gente (Getty Images).

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Estados Unidos 4-1 Paraguay

El Capitán América, Christian Pulisic, estuvo intratable en Los Ángeles (Getty).

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Ver resumen completo del partido en Youtube

Calendario del Mundial 2026 para imprimir: descarga el fixture completo en PDF

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Qatar 1-1 Suiza

Qatar arañó un empate agónico e histórico de la mano de uno de sus referentes, Boualem Khoukhi (Getty Images).

Qatar arañó un empate agónico e histórico de la mano de uno de sus referentes, Boualem Khoukhi (Getty Images).

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Nota: esta publicación se irá actualizando a medida que FIFA libere los resúmenes oficiales de cada partido del Mundial 2026. Cuando los videos estén disponibles, los iremos incorporando para que puedas ver los goles y las mejores jugadas en un solo lugar.

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