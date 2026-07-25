Transfermarkt armó la alineación con mayor cotización de la Copa Centroamericana 2026 y la diferencia entre los dos grandes de Costa Rica resulta contundente.

La Copa Centroamericana 2026 está a punto de comenzar y los 20 participantes ya ultiman detalles para una competencia que arrancará el martes 28 de julio, con cuatro grupos de cinco equipos y dos clasificados por zona para los cuartos de final.

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Antes de que ruede la pelota, Transfermarkt elaboró el once más valioso de la competencia tomando como referencia las cotizaciones actuales de los futbolistas inscritos. La formación alcanza un precio conjunto de 7,45 millones de euros y deja una primera conclusión difícil de ignorar: Liga Deportiva Alajuelense domina ampliamente la región.

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El tricampeón centroamericano coloca a seis de los once jugadores, incluidos el portero, dos defensores y todo el frente de ataque: Washington Ortega, Fernando Piñar, Santiago van der Putten, Anthony Hernández, Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros. Entre los seis alcanzan una valoración estimada de 4,30 millones de euros, más de la mitad del precio total del equipo.

Alajuelense se adueña del XI más valioso de Centroamérica

El uruguayo Washington Ortega aparece en el arco con una cotización de 700 mil euros. Fernando Piñar ocupa el lateral derecho, valorado en 350 mil, mientras que Santiago van der Putten integra la defensa central con una ficha estimada en un millón de euros.

El dominio rojinegro se hace todavía más evidente en ataque. Anthony Hernández figura por la derecha con un valor de 600 mil euros, Kenyel Michel aparece por el sector opuesto con 800 mil y Ronaldo Cisneros completa la formación como centrodelantero, tasado en 850 mil euros.

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El XI más valioso de la Copa Centroamericana 2026 (Transfermarkt).

La defensa se completa con el guatemalteco José Morales, lateral de Municipal valorado en 500 mil euros, y Luis Olivas, zaguero de Cartaginés tasado en 1,20 mllones de euros. En el mediocampo aparecen Jorge Álvarez, de Olimpia, con una cotización de 400 mil euros, Allan Cruz, de Herediano, con 500 mil, y Antonio López, figura de Xelajú, valorado en 550 mil euros.

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De esta manera, el once completo queda integrado por Ortega; Piñar, Van der Putten, Olivas, Morales; Álvarez, Cruz, López; Anthony Hernández, Michel y Cisneros.

Saprissa queda sin representantes

La otra cara de la moneda es el Deportivo Saprissa. El archirrival de la Liga aparece entre los principales aspirantes al título, pero ninguno de sus futbolistas consiguió ingresar en el equipo más valioso confeccionado por Transfermarkt.

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Alajuelense conquistó las tres primeras ediciones del torneo y ahora también llega con el plantel más costoso y seis integrantes dentro de la alineación más valiosa. Saprissa deberá responder desde el juego a una diferencia que, antes de comenzar la competencia, ya favorece ampliamente a su máximo rival.