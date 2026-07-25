Manfred Ugalde se acerca a Turquía: el ofrecimiento que puede transformar el futuro del delantero de Costa Rica

Manfred Ugalde comenzó la temporada como titular en el Spartak de Moscú, aunque su nombre continúa circulando en el mercado de fichajes europeo.

Manfred Ugalde comenzó una nueva temporada con el Spartak de Moscú como titular. El delantero costarricense disputó 63 minutos en la derrota por 1-0 ante Rodina Moscú, correspondiente a la primera jornada de la Premier Liga de Rusia.

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La presencia del atacante desde el inicio confirma que continúa siendo una pieza importante para el técnico español Juan Carlos Carcedo. Al mismo tiempo, la directiva del cuadro moscovita no ve con malos ojos concretar su venta antes de que finalice el mercado de fichajes, siempre que reciba una propuesta que responda a sus pretensiones económicas.

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Manfred Ugalde, ofrecido al fútbol de Turquía

Según la información publicada por el medio ruso Sports, el ex Deportivo Saprissa podría continuar su carrera en Turquía, donde su representante ya comenzó a mover su nombre entre algunos de los clubes más poderosos del país.

“Ugalde ha sido ofrecido al Galatasaray, al Fenerbahçe y a otros clubes turcos”, informaron desde Rusia. “Sus agentes intentan encontrarle un nuevo equipo al delantero del Spartak este verano”.

Manfred Ugalde analiza sus opciones fuera de Rusia (Getty Images).

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El movimiento coincide con las declaraciones que Kurt Morsink, representante del fútbolista, realizó antes del Mundial 2026: “Yo creo que es momento de dar un paso. Lo dije la ventana pasada, estamos muy contentos, pero sí nos gustaría dar un paso a una de las ligas importantes”.

Morsink también había aclarado que Ugalde está feliz en Rusia y cuenta con contrato vigente hasta 2028, por lo que su salida dependerá de encontrar un destino que represente una verdadera evolución para su carrera como legionario.

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Spartak tiene el control sobre su futuro

Spartak no tiene necesidad de desprenderse del tico y anteriormente rechazó fórmulas de cesión, ya que pretende recuperar una parte importante de la inversión de 13 millones de euros realizada para contratarlo.

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Una hipotética llegada a Galatasaray o Fenerbahçe significaría un enorme desafío para el goleador de La Sele. Sin embargo, por el momento el movimiento se limita al ofrecimiento realizado desde su entorno, sin que haya trascendido una propuesta formal de parte de los gigantes turcos. Las próximas semanas serán determinantes para saber si Ugalde continúa defendiendo la camiseta del Spartak.