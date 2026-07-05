Si México le gana a Inglaterra: contra quién y cuándo juega los cuartos de final del Mundial 2026

La selección de México enfrentará a un durísimo rival si elimina a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026.

México tiene una noche enorme por delante en el Mundial 2026. El Tri enfrenta a Inglaterra este domingo 5 de julio por los octavos de final, en el Estadio Azteca, con la posibilidad de meterse entre los ocho mejores del torneo y sostener vivo el sueño ante su gente.

Publicidad

La llave ya marca el siguiente paso: si los locales eliminan a los ingeses, jugarán los cuartos de final contra Noruega, que en el primer turno del día dio el batacazo y eliminó a Brasil. Por eso, el equipo de Javier Aguirre puede tener por delante un cruce de altísimo impacto en la próxima ronda.

Noruega, el rival de México si elimina a Inglaterra

Si México le gana a Inglaterra, avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026 y enfrentará a Noruega, que le ganó 2-1 a Brasil con un doblete de Erling Haaland que quedará en la historia en el MetLife Stadium.

En ese caso, el Tri tendrá enfrente a un equipo europeo en crecimiento, liderado por el ariete de Manchester City y con una enorme capacidad ofensiva. Aunque no tenga el peso histórico de Brasil, el cuadro nórdico ya demostró en este Mundial que puede competir contra rivales fuertes.

ver también Brasil 0-2 Noruega EN VIVO: DOBLETE DE HAALAND – minuto a minuto del partido por los 8vos de final del Mundial 2026

Cuándo jugaría México los cuartos de final del Mundial 2026

El partido de cuartos de final para el ganador de México vs. Inglaterra se jugará el sábado 11 de julio, a las 3:00 p.m. de Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— y a las 4:00 de Panamá.

Publicidad

Ese cruce entregará un boleto directo a las semifinales del Mundial 2026.

Dónde jugaría Inglaterra si elimina a México

En caso de superar a México, Inglaterra jugará los cuartos de final en el Miami Stadium (nombre FIFA para el Hard Rock Stadium). Está ubicado en Miami Gardens, Florida, y tiene capacidad para 65.326 espectadores.

Inglaterra, ante una noche de máxima presión en el Azteca

Antes de proyectar un viaje a Miami, Inglaterra deberá superar una prueba incómoda. México juega en casa, con el respaldo de su gente y en un Estadio Azteca que suele transformar cada partido importante en una batalla emocional. Además, el Tri está invicto allí en Copas del Mundo.

Publicidad

Para el equipo de Thomas Tuchel, el reto será sostener la calma, imponer su ritmo y no dejarse arrastrar por el contexto: tiene plantel, figuras y experiencia, pero enfrente estará un anfitrión que ve este partido como una oportunidad histórica.

Si logra salir de Ciudad de México con la clasificación, la selección inglesa dará uno de sus pasos más importantes en el torneo: cuartos de final, rival de peso y la posibilidad concreta de quedar a solo un partido de la final.

Publicidad

Datos clave