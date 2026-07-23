¿Entró Adalberto Carrasquilla? El XI ideal de los futbolistas sin minutos en el Mundial 2026

Aunque viajó a la Copa del Mundo con Panamá, "Coco" Carrasquilla se quedó sin jugar los tres partidos del Grupo L por lesión.

La participación de la Selección de Panamá en el Mundial 2026 no finalizó como el país esperaba. El equipo quedó eliminado en fase de grupos, sin lograr sumar su primer punto en una Copa del Mundo, y uno de los sinsabores más grandes que quedó tiene que ver con Adalberto Carrasquilla.

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El mejor futbolista de la Marea Roja sufrió una lesión a pocos días del arranque de la justa máxima, mientras jugaba la final de vuelta del fútbol mexicano con Pumas UNAM. Los reportes iniciales hablaban de un tirón en el aductor de la pierna izquierda, que lo dejaban fuera con seguridad del debut ante Ghana.

Sin embargo, después de la dolorosa derrota por 1-0 frente a los africanos, “Coco” sufrió un retroceso en su evolución y se terminó ausentando de los otros dos juegos: la caída también por la mínima frente a Croacia y el cierre con Inglaterra, en el que perdieron 2-0.

A raíz de esta situación, Carrasquilla recibió críticas de los propios aficionados panameños tras reincorporarse a los entrenamientos con Pumas. Tampoco se salvó el seleccionador, Thomas Christiansen, a quien le reprocharon no haber llevado a otro futbolista en plenitud de condiciones en el lugar del volante.

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Carrasquilla no entró en el XI de los sin minutos del Mundial 2026

Pese a no haber tenido rodaje en el Mundial, Adalberto Carrasquilla tampoco entró en el once ideal de los futbolistas sin minutos en el certamen de la FIFA confeccionado por el medio africano Official Sporty TV.

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En él figuran dos seleccionados que vieron caer a Panamá pero desde el banco de suplentes: el delantero ghanés Richmond Boakye (Renato Curi Angolana de la Serie D italiana) y el mediocampista inglés Kobee Maino (Manchester United).

Aunque también figuran tres representantes de la flamante campeona del mundo, España, que se consagró por segunda vez en su historia tras imponerse 1-0 a Argentina en una final que terminó con incidentes entre Leandro Paredes, Gavi y más futbolistas involucrados.

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Los once elegidos sin minutos en la Copa del Mundo