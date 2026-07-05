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¿Por qué Vinicius no pateó el penal de Brasil vs. Noruega? Ancelotti cuenta la verdad de lo que pasó

Brasil tuvo un penal en el primer tiempo y lo malogró después de la tapada que tuvo el arquero de Noruega.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Guimaraes fue el encargado de cobrarlo.
© Getty ImagesGuimaraes fue el encargado de cobrarlo.

Este domingo, Brasil quedó eliminado del Mundial 2026 después de haber perdido por 2-1 frente a Noruega por los octavos de final. La Verdeamarelha tuvo una oportunidad inmejorable de comenzar ganando en la primera parte, pero la terminó desperdiciando.

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El árbitro, luego de ser llamado por el VAR, decidió cobrar penal en favor de Brasil antes de los 15 minutos. Sorpresivamente, el que ejecutó el lanzamiento desde los doce pasos fue Bruno Guimaraes y no Vinicius, quien había tomado el balón en un principio. Luego, el del Real Madrid se lo cedió.

El del Newcastle pateó a su derecha y el portero Nyland terminó tapando el remate. Guimaraes se lamentó y todo el mundo se preguntó porqué no lo lanzó la máxima estrella de la Canarinha, que ya sabe lo que es patear penales en el equipo madridista.

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Lo que dijo Ancelotti sobre el penal que lanzó Bruno Guimaraes y no Vinicius

En conferencia de prensa, Carlo Ancelotti explicó la razón de porqué Vinicius no fue el encargado de cobrarlo. El técnico italiano aseguró que, junto a su cuerpo técnico, se basaron en las estadísticas de penales convertidos.

Hicimos una estadística de un año. El mejor para patear era Neymar, después Igor Thiago, después Raphinha, después Bruno (Guimaraes), después Martinelli. Bruno Guimaraes era el mejor en el campo“, comentó el DT de Brasil sobre la decisión.

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Después en el tiempo de descuento, cuando el partido ya estaba por 2-0 en favor de los Vikingos, el encargado de lanzar el segundo penal fue Neymar, quien lo cambió por gol y decretó el 2-1 final en contra de los brasileños.

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En resumen

  • Brasil quedó eliminado del Mundial 2026 en los octavos de final tras perder 2-1 ante Noruega.
  • El mediocampista Bruno Guimarães falló un penal clave en el primer tiempo tras una decisión del cuerpo técnico basada en estadísticas.
  • El delantero Neymar descontó de penal en el tiempo de descuento, sellando el resultado definitivo.

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