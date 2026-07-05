Noruega eliminó a Brasil tras ganar por 2-1 y celebró con el festejo vikingo que se hizo viral en esta Copa del Mundo.

Noruega hizo historia este domingo 5 de julio tras eliminar a Brasil de los octavos de final del Mundial 2026. Los Vikingos supieron aguantar con las grandes atajadas de su arquero Nyland y festejaron sobre el final con un doblete de Erling Haaland.

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Los noruegos alcanzaron por primera vez en su historia la ronda de los cuartos de final en una Copa del Mundo, donde enfrentarán al equipo que resulte ganador del cruce entre Inglaterra y México, que jugarán este mismo domingo en el Estadio Azteca.

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Cuando finalizó el partido, el seleccionado noruego dio lugar al famoso festejo vikingo que puso en práctica hace algunos meses y ahora ya es una marca registrada de este Mundial. Detrás de esta celebración, hay una historia desconocida que se filtró.

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¿Por qué Noruega festejó así tras eliminar a Brasil del Mundial 2026?

Nació por un maestro de una escuela ubicada en las afueras de Oslo. Se trata de Ole Froystad, quien tuvo la idea de proponer una canción para que represente a los noruegos en esta competencia. Fueron cerca de 15 propuestas. Las anotó en una libreta y se las mostró a un grupo de aficionados que viajaría después a Estados Unidos para presenciar el Mundial.

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“Viking Row” (Remo Vikingo) fue la que más convenció a todos. De hecho, el propio Froystad reconoció que iba a ser la más elegida antes de reunirse con este grupo de fanáticos. Se puso en práctica en partidos durante este año y se viralizó en esta competencia ante la visualización de los fans.

Con el sonido de un cuerno nórdico, un tambor y la mímica de los remos simulan una tripulación de un barco vikingo. “Row” en su traducción significa “remen“. La intensidad va aumentando hasta llegar a su punto máximo.

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