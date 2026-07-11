Tiene 35 años y viene de jugar el mejor partido de su carera frente a Brasil. Ahora quiere hacer historia y conducir a Noruega a las semifinales.

Ørjan Nyland apareció en el momento más pesado y contra el rival más temido. Con 35 años y actualmente sin equipo, el guardameta vikingo se erigió como la gran figura en la histórica victoria de Noruega sobre la Brasil de Carlo Ancelotti en los octavos de final del Mundial 2026.

Publicidad

Ahora, con la confianza por las nubes, se enfrenta con Inglaterra en la búsqueda de un boleto a las semifinales.

ver también ¿Se suspende Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026? El riesgo de tormenta eléctrica en Miami

El partido de su vida y el duelo con Neymar

Brasil chocó una y otra vez contra el muro noruego, y el gran responsable fue Nyland. El arquero sostuvo a su equipo desde el minuto 14, cuando voló hacia su palo izquierdo para atajarle un penal a Bruno Guimarães. Durante el encuentro, le ahogó el grito de gol a estrellas como Vinicius, Martinelli y Endrick, e incluso evitó un gol en contra de su compañero Ajer con una reacción espectacular.

Sin embargo, el momento de mayor tensión se vivió en el tiempo de descuento frente a Neymar desde los once metros. “A ti te lo paro, a ti te lo paro”, le repitió desafiante Nyland al astro brasileño antes de la ejecución. Aunque Neymar terminó convirtiendo y se lo gritó en la cara (“¡A mí no!”), la sonrisa del noruego no se borró: Erling Haaland ya había asegurado el triunfo con un doblete y el boleto a cuartos era escandinavo.

“Ha sido el mejor partido de mi vida. El más importante”, declaró Nyland tras el encuentro que despachó a la pentacampeona del mundo.

Publicidad

Como si fuera poco, desafío e hizo enojar a Neymar en su último partido con Brasil. (Getty Images)

Edad, altura y una carrera de resistencia

Nacido el 10 de septiembre de 1990 en Volda, Noruega, Nyland es un arquero de 1,92 metros con un perfil clásico: sobrio, alto y de grandes reflejos. Durante su infancia alternó el fútbol con el esquí alpino y el balonmano, lo que forjó su agilidad bajo los tres palos.

Publicidad

Su trayectoria es un ejemplo de paciencia. Arrancó en el modesto Hødd (ganando la Copa de Noruega en 2012) y pasó por el Molde antes de iniciar una larga travesía europea. Estuvo en clubes como FC Ingolstadt, Aston Villa, Norwich City, Bournemouth, Reading y RB Leipzig. Muchas veces le tocó ser suplente y llegó a jugar apenas 13 partidos en dos temporadas, pero su mentalidad y profesionalismo nunca decayeron.

ver también FIFA lo confirma: Argentina recibe un golpe que no tenía en los planes en medio del Mundial 2026

Del desempleo a frenar a Inglaterra

Lo más increíble del momento que vive Nyland en el Mundial es su situación contractual. El arquero está sin trabajo. Llegó a este Mundial como agente libre tras finalizar su contrato con el Sevilla el 30 de junio de 2026.

Publicidad

Su contrato con Sevilla venció el 30 de junio: está sin club. (Getty Images)

En su última temporada en España disputó apenas siete encuentros. Una lesión de rodilla, la llegada de Odysseas Vlachodimos y la falta de confianza del técnico Matías Almeyda lo relegaron al banquillo. En Noruega incluso se llegó a debatir si debía ser el titular en la Copa del Mundo, pero el seleccionador Ståle Solbakken mantuvo su fe intacta en él.

Publicidad

Tras 75 partidos oficiales defendiendo la camiseta de su país (26 de ellos con la valla invicta), la apuesta de Solbakken dio sus frutos. Nyland pasó de estar sin club a ser el héroe nacional y ahora tiene un único objetivo en la mira: amargarle el Mundial a Inglaterra en los cuartos de final.

En síntesis

Ørjan Nyland tiene 35 años y disputa el Mundial 2026 actualmente sin equipo.

y disputa el Mundial 2026 actualmente sin equipo. Atajó un penal a Guimarães en la victoria de Noruega sobre Brasil en octavos.

en la victoria de Noruega sobre Brasil en octavos. Quedó libre del Sevilla el 30 de junio de 2026 y enfrentará a Inglaterra.