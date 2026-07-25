La noticia que el hondureño Keyrol Figueroa no esperaba en el Liverpool

Liverpool lo decidió antes de los partidos de pretemporada y Keyrol Figueroa tendrá que buscar una solución para mantener su nivel.

Un trago amargo para la joven promesa catracha. El delantero Keyrol Figueroa, hijo del histórico capitán de la H, Maynor Figueroa, no formará parte de la plantilla del Liverpool que viajará a Estados Unidos para afrontar los partidos amistosos de pretemporada.

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A pesar de venir de una campaña brillante en las fuerzas básicas del club, el cuerpo técnico prefirió llevar a un grupo compuesto por figuras consolidadas del primer equipo y solo a un par de juveniles seleccionados.

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La decisión sorprende a muchos tomando en cuenta el gran rendimiento reciente del atacante. En la última temporada con la categoría Sub-21 de los Reds, Figueroa registró números de delantero elite: anotó 12 goles en apenas 747 minutos, demostrando un olfato goleador letal y una efectividad envidiable dentro del área.

A ese rendimiento en Inglaterra se le sumó su reciente debut con la Selección de Honduras, lo que hacía pensar que el catracho podía tener una oportunidad para mostrarse en la gira norteamericana.

Keyrol Figueroa sigue trabajando en su futuro

Keyrol no es el único talento de la academia que se quedó en tierra. Nombres como Amara Nallo, Tommy Pilling o Jayden Danns (este último por lesión) tampoco entraron en la nómina final para el viaje.

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¿Qué sigue para el hondureño? A pesar de este bache, el plan para Figueroa no cambia: seguirá trabajando duro en las instalaciones del club en Inglaterra. No se descarta que en las próximas semanas la directiva contemple una cesión a préstamo a otro equipo, una opción muy común en el fútbol inglés que le permitiría sumar minutos en el fútbol profesional y ganar la experiencia que hoy necesita.

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En resumen

Keyrol Figueroa no fue convocado por el primer equipo del Liverpool para la pretemporada en EE. UU., perdiendo la oportunidad de sumar minutos con el plantel estelar.

para la pretemporada en EE. UU., perdiendo la oportunidad de sumar minutos con el plantel estelar. La exclusión llega tras una destacada campaña en la Sub-21 del club, donde registró 12 goles en 747 minutos, sumado a su reciente debut con la Selección Mayor de Honduras.

El delantero seguirá entrenando en la academia del club inglés, a la espera de buscar una oportunidad en el futuro o salir cedido a préstamo para sumar experiencia profesional.