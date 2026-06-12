Estados Unidos impone condiciones ante Paraguay en su debut mundialista y también aparece muy por encima de la Albirroja en el Ranking FIFA.

Estados Unidos está pasando por arriba a Paraguay en el debut de ambos en el Mundial 2026. El equipo local se fue al descanso con una ventaja clara y una sensación todavía más fuerte: cada vez que aceleró, lastimó.

Christian Pulisic fue una pesadilla para la defensa guaraní y Folarin Balogun apareció en modo goleador para firmar un doblete que terminó de estirar la diferencia.

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La pesadilla de Paraguay

La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, nunca logró sentirse cómoda en el partido. Le costó sostener la pelota, sufrió en los retrocesos y quedó muy expuesta ante la velocidad de Estados Unidos.

Terminó el primer tiempo con tan solo el 25% de la posesión del balón, frente al 75% de los locales. Además, Paraguay no logró rematar contra el arco de Matt Freese ni una sola vez.

Estados Unidos arrasó con Paraguay en la primera mitad del partido (FIFA).

El primer gol llegó tras una acción que terminó en contra de Damián Bobadilla, y luego Balogun castigó dos veces para poner un 3-1 que golpea durísimo a los sudamericanos.

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Cuántos puestos separan a Paraguay y Estados Unidos en el Ranking FIFA

La diferencia en la cancha es un reflejo de la brecha que separa a ambas selecciones en el Ranking FIFA. Antes del partido, Estados Unidos ocupaba el puesto 17 de la clasificación mundial, mientras que Paraguay figuraba en el lugar 41. Es decir, había 24 puestos de distancia entre ambos seleccionados antes de este cruce por el Mundial 2026.

Pulisic está llamado a ser la gran figura del conjunto norteamericano en el Mundial (Getty).

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tras el partido, las posiciones podrían moverse en el ranking en vivo de FIFA, que ahora refleja en tiempo real el impacto de los resultados internacionales antes de la próxima actualización oficial.

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En síntesis

Estados Unidos golea 3-0 a Paraguay en el Mundial 2026, con doblete de Folarin Balogun.

La selección norteamericana está 17° en el Ranking FIFA, mientras que Paraguay ocupa el puesto 41°.

Tras el partido, ambas posiciones podrían modificarse en el ranking en vivo de FIFA.