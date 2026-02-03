Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

Mundial 2026: Panamá festeja la confirmación más esperada para los partidos contra Ghana y Croacia

Los aficionados y la Selección de Panamá recibieron una gran noticia para los dos primeros juegos del Mundial 2026.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Panamá ya palpita su segunda participación en una Copa del Mundo.
© GettyPanamá ya palpita su segunda participación en una Copa del Mundo.

A poco más de 130 días para el debut de la Selección Nacional en el Mundial 2026, en Panamá sueñan con escenarios hipotéticos en los que dan el batacazo en un áspero Grupo L, donde el gran “cuco” es Inglaterra. Argumentos no le faltan para soñar, pues cuentan con su mejor generación de futbolistas hasta el momento.

Para eso, será vital ganar al menos uno de sus dos primeros partidos. Ya sea el debut contra Ghana, programado para el miércoles 17 de junio, o frente a Croacia, el martes 23. Como ambos se jugarán en el BMO Field de Toronto, la delegación canalera hará base cerca de allí, en el Nottawasaga Training Site emplazado en Ontario.

La confirmación que celebra Panamá para la Copa del Mundo

La aerolínea bandera de Panamá, Copa Airlines, anunció a través de sus redes sociales una gran noticia para los aficionados istmeños que pensaban viajar a alentar a la Marea Roja. “¡Aprobados hasta 30 vuelos adicionales a Toronto para acompañar a la Sele en el Mundial!”.

“Los primeros vuelos saldrán a la venta el día 5 de febrero. Si se llenan, ¡sumamos más! (…) Muy pronto compartiremos precios e itinerarios”, añadieron desde Copa, no sin antes destacar el vínculo diplomático que abrió esta posibilidad: Muchas gracias a los gobiernos de Canadá y Panamá por el apoyo para lograr que la afición panameña pueda estar con su Sele en los encuentros mundialistas”.

Panamá se mete en el caso de Amir Murillo con un mensaje directo para el Olympique Marsella y que golpea a De Zerbi

ver también

Panamá se mete en el caso de Amir Murillo con un mensaje directo para el Olympique Marsella y que golpea a De Zerbi

Lo que sigue para la Selección de Panamá

Según externó el propio Thomas Christiansen, su planificación incluye cuatro amistosos más antes de viajar a Norteamérica. Dos en la próxima fecha FIFA y los restantes sobre la fecha: el único que está prácticamente cerrado es contra Brasil, en mayo y con el mítico Estadio Maracaná como escenario.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Peligra el Mundial 2026: la pésima noticia que alarma a dos rivales de Panamá
Mundial 2026

Peligra el Mundial 2026: la pésima noticia que alarma a dos rivales de Panamá

Panamá recibe la ayuda que nadie imaginaba para superar la fase de grupos del Mundial 2026
Mundial 2026

Panamá recibe la ayuda que nadie imaginaba para superar la fase de grupos del Mundial 2026

"La cara lo dice todo": el gesto de Christiansen al enterarse del grupo de Panamá
Mundial 2026

"La cara lo dice todo": el gesto de Christiansen al enterarse del grupo de Panamá

Hernán Medford asumió como DT de Saprissa y ya recibió una sorpresiva noticia
Deportivo Saprissa

Hernán Medford asumió como DT de Saprissa y ya recibió una sorpresiva noticia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo