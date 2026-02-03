Mundial 2026: Panamá festeja la confirmación más esperada para los partidos contra Ghana y Croacia

A poco más de 130 días para el debut de la Selección Nacional en el Mundial 2026, en Panamá sueñan con escenarios hipotéticos en los que dan el batacazo en un áspero Grupo L, donde el gran “cuco” es Inglaterra. Argumentos no le faltan para soñar, pues cuentan con su mejor generación de futbolistas hasta el momento.

Para eso, será vital ganar al menos uno de sus dos primeros partidos. Ya sea el debut contra Ghana, programado para el miércoles 17 de junio, o frente a Croacia, el martes 23. Como ambos se jugarán en el BMO Field de Toronto, la delegación canalera hará base cerca de allí, en el Nottawasaga Training Site emplazado en Ontario.

La confirmación que celebra Panamá para la Copa del Mundo

La aerolínea bandera de Panamá, Copa Airlines, anunció a través de sus redes sociales una gran noticia para los aficionados istmeños que pensaban viajar a alentar a la Marea Roja. “¡Aprobados hasta 30 vuelos adicionales a Toronto para acompañar a la Sele en el Mundial!”.

“Los primeros vuelos saldrán a la venta el día 5 de febrero. Si se llenan, ¡sumamos más! (…) Muy pronto compartiremos precios e itinerarios”, añadieron desde Copa, no sin antes destacar el vínculo diplomático que abrió esta posibilidad: “Muchas gracias a los gobiernos de Canadá y Panamá por el apoyo para lograr que la afición panameña pueda estar con su Sele en los encuentros mundialistas”.

Lo que sigue para la Selección de Panamá

Según externó el propio Thomas Christiansen, su planificación incluye cuatro amistosos más antes de viajar a Norteamérica. Dos en la próxima fecha FIFA y los restantes sobre la fecha: el único que está prácticamente cerrado es contra Brasil, en mayo y con el mítico Estadio Maracaná como escenario.