“Amistosos confirmados”: Panamá tiene todo listo para recibir a un rival que será protagonista en el Mundial 2026

La Selección de Panamá ya tiene totalmente delineado su camino rumbo a la Copa del Mundo 2026. Los dirigidos por Thomas Christiansen integrarán el Grupo L de la cita máxima y harán su debut el 17 de junio en Toronto, enfrentando a Ghana.

Posteriormente, acudirán a la misma sede el 23 de junio para medirse ante Croacia, y cerrarán la primera fase ante la poderosa Inglaterra, el 27 de junio, en el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Sin embargo, todavía falta más de medio año para Norteamerica 2026, por lo que entre tanto los canaleros deberán prepararse enfrentando rivales de jerarquía que les permitan llegar en el mejor nivel posible a su segunda experiencia mundialista.

Amistoso en enero ante un rival mundialista

Este sábado, desde Fox Sports se reveló que la FEPAFUT ya tendría definido un amistoso de gran calibre. El periodista Rubén Rodríguez informó: “Amistosos confirmados en enero para la Selección de México. Bolivia vs México en La Paz y Panamá vs México en Panamá”.

De concretarse, la Marea Roja recibiría en el Rommel Fernández a uno de los anfitriones del Mundial norteamericano: un México que, bajo el mando de Javier Aguirre, llega como campeón vigente de la Concacaf Nations League y clasificado automáticamente al Mundial por su condición de organizador.

Se espera, además, que el Tri sea uno de los equipos con mayor apoyo de la afición en la Copa del Mundo, dado que disputará sus partidos de fase de grupos en territorio nacional.

Un antecedente que calienta el duelo

El cruce entre Panamá y México llega con un antecedente fresco. En marzo pasado, el cuadro azteca venció a los canaleros 2-1 en la final de la Concacaf Nations League.

Aquella vez, el equipo de Javier Aguirre se impuso por 2-1, gracias a un doblete de Raúl Jiménez, mientras que Adalberto Carrasquilla había logrado empatar momentáneamente para los canaleros desde el punto penal.