“Una pena”: se confirma la primera baja de Honduras para el debut de José Francisco Molina ante Perú

“Me interesa mucho la posición de extremo. Quiero jugadores rápidos, potentes, buenos en el uno contra uno, que ataquen los espacios detrás de la defensa y que también tengan sacrificio defensivo para ayudar al lateral,” fueron las palabras de José Francisco Molina sobre cómo sería su primera convocatoria con la Selección de Honduras.

El DT español maneja entre 50 y 55 nombres para el partido contra Perú. Antes, deberá anunciar la convocatoria, y uno de los elegibles ha quedado fuera debido a una lesión sufrida en el partido entre Olimpia y Real España.

¿Cuál es la primera baja de Honduras para el partido contra Perú?

Si en los planes de José Francisco Molina estaba contar con Anthony García, esos planes se han visto truncados. El jugador estará fuera entre 2 y 3 meses debido a una lesión en un brazo.

Jafeth Moreno, periodista catracho, ha confirmado: “Una pena. Anthony García fue operado esta mañana en SPS y estará fuera entre 2 y 3 meses. Real España buscará hacer todo lo posible para que regrese antes, pero lo ven difícil.”

García es uno de esos extremos que le gustan a Molina, y no podrá verlo en su debut debido a la lesión que sufrió.

“José Francisco Molina decía hoy que le gusta que sus extremos se muevan entre los defensas, que sean rápidos, que se atrevan a encarar para luego centrar y que ayuden a su lateral cuando no tengan la pelota. Hoy, todo eso lo está haciendo Anthony García. Muy atrevido el chavo”, detallaba Moreno antes de la lesión.

El golpe también es duro para Jeaustin Campos, quien pierde a otro extremo. Recordemos que previamente ya se había lesionado Nixon Cruz.

