“La cara lo dice todo”: el gesto de Thomas Christiansen al enterarse del grupo de Panamá en el Mundial 2026

La Copa del Mundo de Norteamérica 2026 empezó a jugarse desde este viernes, cuando quedó definida la fase de grupos del certamen organizado por la FIFA. Panamá, único representante de Centroamérica en el gran escenario, no tendrá un camino sencillo para ir en busca de sus primeros puntos: le tocó una de las zonas más duras del sorteo.

Los canaleros integrarán el Grupo L como parte del bombo 3, con Inglaterra como cabeza de serie (una revancha del recordado 6-1 de 2018), Croacia desde el bombo 2 (finalista en 2018 y tercer puesto en 2022) y Ghana como rival del bombo 4. Aunque los africanos aparecen por debajo de Panamá en el ranking FIFA, ni siquiera ese cruce se perfila demasiado accesible para la Marea Roja.

“La cara lo dice todo”

La complejidad del panorama quedó reflejada en el rostro de Thomas Christiansen, el entrenador que llevó a Panamá a su segunda participación mundialista. El DT español viajó a Washington DC para presenciar la ceremonia y, cuando el presentador y exfutbolista Rio Ferdinand extrajo la bolilla de Panamá, ubicándola en el grupo donde ya estaban Inglaterra y Croacia, las cámaras lo enfocaron de inmediato.

Sin exagerar gestos pero con un semblante claramente serio, Christiansen dejó entrever que en la FEPAFUT esperaban un escenario un poco más favorable. “La cara de Christiansen lo dice todo”, compartieron desde Tigo Sports Costa Rica en la red social X.

“Era imposible no quedar en un grupo difícil”

Aun así, Christiansen nunca esperó un camino sencillo. “Es un grupo muy difícil. La verdad es que todos los equipos que estaban hoy en el sorteo son muy buenos y era imposible no quedar en un grupo difícil”, dijo tras conocerse la zona.

“Es lo que no queríamos, o por lo menos tener uno de otro continente en vez de dos europeos, pero bueno, es lo que toca. Ahora queda disfrutar esos tres partidos que tenemos”, afirmó el entrenador, ya con la mirada puesta en lo que viene.

Ahora, Panamá ya sabe que si quiere hacer historia y sumar sus primeros puntos en un Mundial, tendrá que hacerlo en uno de los grupos más bravos que le podían tocar.