Raúl Jiménez volvió a ser protagonista con México en el Mundial 2026, pero muchos se preguntan por qué juega con un protector en la cabeza.

Raúl Jiménez acaba de saldar una de las pocas cuentas pendientes que tenía con la Selección de México. El delantero marcó su primer gol en una Copa del Mundo con un certero cabezazo que decretó el 2-0 de El Tri ante Sudáfrica, en la inauguración del Mundial 2026, frente a las 80.824 personas que llenaron el Estadio Azteca.

La jugada llegó en el segundo tiempo. Roberto Alvarado encontró espacio por la derecha, levantó el centro y Jiménez apareció en el área para conectar de cabeza y vencer a Ronwen Williams. Después llegó el desahogo: era el primer gol del atacante en un Mundial.

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Jiménez ya sabía lo que era jugar la Copa del Mundo. Estuvo en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, pero nunca había podido convertir en el torneo más importante. Así, el tanto ante la Bafana Bafana llegó doce años después de su primera aparición mundialista.

Raúl Jiménez gritó su primer gol en un Mundial en la inauguración de Norteamérica 2026 (Getty Images).

La lesión que cambió su carrera

La imagen de Jiménez celebrando con el protector en la cabeza volvió a traer al presente el momento más duro de su carrera. En noviembre de 2020, juando Wolverhampton, sufrió una fractura de cráneo tras un choque de cabeza con David Luiz en un partido de Premier League ante Arsenal.

Raúl Jiménez sufrió una fractura de cráneo tras chocar con David Luiz en 2020 (Getty Images).

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El golpe obligó a una operación y lo dejó varios meses fuera de las canchas. Desde su regreso, el mexicano utiliza un protector especial en la cabeza como medida preventiva.

El vínculo con Petr Čech

Por eso la comparación con Petr Čech aparece de inmediato. El histórico arquero checo también sufrió una fractura de cráneo, en 2006, durante un partido entre Chelsea y Reading, y volvió a jugar con un casco protector que terminó convirtiéndose en parte de su imagen.

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El casco de Petr Čech se convirtió en un ícono reconocible a nivel mundial (Getty Images).

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El caso de Jiménez tiene otro contexto, otra posición y otra época, pero, como Čech, el artillero de 35 años volvió a competir al máximo nivel después de una lesión craneal grave.

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En el Azteca, esa historia encontró una escena perfecta. Jiménez volvió a jugar un Mundial y marcó, de cabeza, con el mismo protector que lo acompaña desde su regreso.

En síntesis

Raúl Jiménez usa protector en la cabeza desde la grave fractura de cráneo que sufrió jugando para Wolverhampton ante Arsenal.

El mexicano volvió a competir al máximo nivel con esa protección como medida preventiva.

El mexicano volvió a competir al máximo nivel con esa protección como medida preventiva.

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