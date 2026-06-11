Quiénes marcaron el primer gol de cada Mundial

Estos son los jugadores que ha dado inicio a la Copa del Mundo con anotaciones ¿Quién será el afortunado en 2026?

El Mundial 2026 arrancó este jueves 11 de junio con México vs. Sudáfrica y, además del resultado, se abrió una estadística que siempre queda guardada: quién marcó el primer gol de la Copa del Mundo. No siempre se trata de una figura consagrada ni de un campeón. A veces lo hace una estrella, otras un jugador inesperado y hasta hubo un caso histórico de gol en contra.

A continuación, uno por uno, todos los futbolistas que hicieron el primer gol de los 23 Mundiales que se han jugado hasta ahora. En esta edición el premio se lo llevó un Méxicano.

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Mundial 1930: Lucien Laurent

El francés Lucien Laurent marcó el primer gol de Uruguay 1930 y también el primero en la historia de la Copa del Mundo. Lo hizo ante México, rival al que Francia venció por 4-1.

Mundial 1934: Ernesto Belis

En Italia 1934, el primer gol lo hizo Ernesto Belis, de Argentina. El tanto llegó en el partido ante Suecia, que dio vuelta la historia y terminó ganando 3-2.

Mundial 1938: Josef Gauchel

El alemán Josef Gauchel fue el encargado de marcar el primer gol de Francia 1938. Lo hizo en el partido que finalizó 1-1 frente a Suiza.

Mundial 1950: Ademir

Después de la pausa por la Segunda Guerra Mundial, el Mundial volvió en Brasil 1950. El primer gol de aquella edición lo marcó Ademir, figura del Scratch, que empezó pisando fuerte con un 4-0 sobre México.

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Mundial 1954: Miloš Milutinović

En Suiza 1954, el primer festejo fue obra de Miloš Milutinović, futbolista de Yugoslavia. Gracias a ese gol, su selección venció 1-0 a Francia en el arranque del torneo.

Mundial 1958: Oreste Corbatta

El argentino Oreste Corbatta marcó el primer gol de Suecia 1958. Lo hizo en la derrota 3-1 ante Alemania Federal, en una edición que luego quedaría marcada por la aparición mundial de Pelé.

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Mundial 1962: Héctor Facundo

En Chile 1962, otro argentino abrió la cuenta goleadora del torneo: Héctor Facundo convirtió ante Bulgaria el 1-0 definitivo para la Selección Argentina.

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Mundial 1966: Pelé

El primer gol de Inglaterra 1966 lo marcó Pelé, una de las grandes leyendas de la historia del fútbol. El brasileño anotó en el 2-0 contra Bulgaria.

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Mundial 1970: Dinko Dermendzhiev

En México 1970, el partido inaugural entre el local y la Unión Soviética terminó 0-0, por lo que el primer gol del torneo llegó después. Lo hizo Dinko Dermendzhiev, de Bulgaria, ante Perú que terminó ganando 3-2.

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Mundial 1974: Paul Breitner

El primer gol de Alemania 1974 fue de Paul Breitner. El teutón convirtió ante Chile con un remate lejano y abrió una Copa del Mundo que terminaría con el título de su selección.

Mundial 1978: Bernard Lacombe

En Argentina 1978, el primero gol llegó en el segundo partido tras el 0-0 inaugural entre Alemania y Polonia. El francés Bernard Lacombe necesitó apenas unos segundos para marcar ante Italia, que luego dio vuelta el partido y se lo llevó por 2-1.

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Mundial 1982: Erwin Vandenbergh

El belga Erwin Vandenbergh marcó el primer gol de España 1982. Su tanto fue ante Argentina, vigente campeona del mundo, en una de las sorpresas del debut. Fue 1-0 en el debut mundialista de Diego Maradona.

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Mundial 1986: Alessandro Altobelli

En México 1986, el primer gol fue de Alessandro Altobelli, delantero de Italia. Lo marcó ante Bulgaria, que terminaría empatando el partido 1-1.

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Mundial 1990: François Omam-Biyik

El camerunés François Omam-Biyik hizo el primer gol de Italia 1990. Su cabezazo ante Argentina le dio a Camerún un triunfo histórico contra el campeón defensor.

Mundial 1994: Jürgen Klinsmann

En Estados Unidos 1994, el primer gol lo convirtió Jürgen Klinsmann y Alemania venció 1-0 a Bolivia.

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Mundial 1998: César Sampaio

El brasileño César Sampaio marcó el primer gol de Francia 1998. Lo hizo ante Escocia, en el debut triunfal de Brasil (2-1) como vigente campeón del mundo.

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Mundial 2002: Papa Bouba Diop

En Corea-Japón 2002, Papa Bouba Diop anotó el primer gol del torneo para Senegal. Fue ante Francia, vigente campeona, y ese triunfo 1-0 representa una de las mayores sorpresas en la historia de los partidos inaugurales.

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Mundial 2006: Philipp Lahm

El alemán Philipp Lahm marcó el primer gol de Alemania 2006. Lo hizo ante Costa Rica con un gran remate desde afuera del área en el partido inaugural que terminó 4-2 a favor de los anfitriones.

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Mundial 2010: Siphiwe Tshabalala

En Sudáfrica 2010, Siphiwe Tshabalala convirtió uno de los goles inaugurales más recordados. El futbolista sudafricano abrió el marcador ante México con un zurdazo potente al ángulo. El encuentro finalizó 1-1.

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Mundial 2014: Marcelo

El primer gol de Brasil 2014 tuvo una particularidad histórica: fue en contra. Marcelo, defensor de Brasil, desvió la pelota hacia su propio arco ante Croacia y abrió el marcador del torneo. De todas formas, la Canarinha ganó 3-1.

Mundial 2018: Yuri Gazinskyi

En Rusia 2018, el primer gol lo hizo Yuri Gazinskyi, futbolista de la selección local. Marcó de cabeza en la paliza 5-0 ante Arabia Saudita.

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Mundial 2022: Enner Valencia

El último antecedente es Enner Valencia, autor del primer gol del Mundial Qatar 2022. El delantero ecuatoriano abrió el marcador de penal frente a Qatar y luego volvió a convertir para sellar el 2-0.

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Mundial 2026: Julián Quiñones

El nacionalizado azteca marcó el primer gol, lo hizo ante Sudáfrica. Nadie esperaba que fuera él y ahora se mete en los libros de historia.

Julián Quiñones marcó en el Mundial 2026.

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