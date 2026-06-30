¿Por qué no juega Désiré Doué en Francia vs. Suecia por los 16avos del Mundial 2026?

Désiré Doué no aparece en el once inicial de Francia para enfrentar a Suecia por el Mundial 2026.

Este martes 30 de junio, Francia enfrenta a Suecia en su primer duelo eliminatorio del Mundial 2026, en un partido correspondiente a los 16avos de final que se disputará en el New York/New Jersey Stadium, en East Rutherford.

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Les Bleus llegan a esta instancia después de ganar el Grupo I con puntaje ideal y con una producción ofensiva temible, la cual terminó de confirmarlos entre los principales candidatos al título.

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En el once inicial que eligió el experimentado Didier Deschamps para hacerle frente a los escandinavos, la mayor sorpresa de los fanáticos galos fue la ausencia de Désiré Doué, que empezará en el banco de suplentes a pesar de haber sido titular en dos de los tres partidos de la fase de grupos.

Désiré Doué no sale como titular ante Suecia (Getty Images).

¿Por qué no juega Désiré Doué?

Doué no juega desde el arranque por una decisión táctica de Didier Deschamps. El hábil futbolista no está lesionado ni suspendido, y su presencia en el banco confirma que está disponible para el partido ante Suecia.

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El técnico optó por Bradley Barcola para ocupar el sector izquierdo del ataque, completando la zona ofensiva con los sospechosos de siempre: Ousmane Dembélé, Michael Olise y Kylian Mbappé.

El XI inicial de Francia, sin Désiré Doué (Selección Francia).

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De todos modos, Doué tiene muchas chances de sumar minutos durante el complemento. Su capacidad para acelerar en espacios cortos y romper defensas en el uno contra uno lo convierte en una carta muy útil si Francia necesita cambiar el ritmo del partido o atacar a una Suecia más desgastada.

¿Cómo juega su reemplazante?

El reemplazante de Doué es Bradley Barcola, extremo de 23 años que también juega en el PSG. Nacido en Villeurbanne el 2 de septiembre de 2002, se formó en el Olympique de Lyon y llegó al Parque de los Príncipes en 2023. Es un atacante diestro y espigado, de 1,87 metros, acostumbrado a jugar por la izquierda, donde puede atacar hacia adentro o buscar línea de fondo.

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Bradley Barcola (Getty Images)

Barcola llega al cruce con Suecia después de buenos ingresos en la fase de grupos. Ante Senegal, entró desde el banco en el minuto 80 y apenas dos minutos después marcó el 2-0 tras una asistencia de Adrien Rabiot. También tuvo participación como recambio ante Noruega, en un partido que Francia ganó 4-1 y en el que el cuerpo técnico volvió a utilizarlo para refrescar el ataque.

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La titularidad de Barcola no deja a Doué fuera del plan francés. Más bien muestra la cantidad de variantes que tiene Deschamps en ataque: mientras el extremo elegido para el once ofrece velocidad, amplitud y llegada al área, Doué queda guardado como un revulsivo potencialmente letal para el segundo tiempo.