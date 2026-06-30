Stroud es fanático de la Selección de Argentina y querrá repetir lo que hizo la Albiceleste en la última Copa del Mundo.

El Mundial 2026 está lleno de historias inéditas y curiosas, pero hay muy pocas como las de Elliot Stroud, jugador de Suecia que enfrentará este martes a Francia por los 16avos de final.

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El nacido en Uddevalla en el año 2002 se desempeña como mediocampista por izquierda en el combinado sueco. Es futbolista del Mjällby AIF, equipo de la Primera División de su país natal.

Lo más llamativo de Stroud fue lo que hizo después del partido que jugó Suecia frente a Japón por la tercera fecha de la fase de grupos. Tras el 1-1 que le dio la clasificación a 16avos, el sueco dejó la concentración de su seleccionado en Dallas para alentar por la Selección de Argentina.

ver también Francia vs. Suecia EN VIVO: ¡Alineaciones confirmadas! Minuto a minuto del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

Elliot Stroud aprovechó su día libre para alentar por Argentina

Stroud fue visto por periodistas argentinos y capturaron cómo tenía de hinchado su tobillo izquierdo, mientras los aficionados de la Albiceleste realizaban un banderazo para apoyar a sus jugadores. El sueco se acercó para unirse a esta fiesta en Dallas.

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A pesar de lo golpeado que se apreciaba, Stroud fue sin problemas al festival de los fanáticos del campeón de la última Copa del Mundo. Prefirió salir en su día libre en la ciudad de Texas y lo aprovechó al máximo para ser un argentino más en el banderazo.

Este martes, Elliot Stroud saldrá de titular en el equipo de Suecia contra Francia. Tendrá la difícil tarea de frenar los ataques de Ousmane Dembélé, quien atacará por la banda derecha. Como lo hizo Argentina en Qatar 2022, el 24 va por el mismo objetivo.

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En resumen