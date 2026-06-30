Francia eliminó a Suecia y enfrentará a Paraguay en 8vos de final: cuándo y dónde juegan por el Mundial 2026

De la mano de Kylian Mbappé, Francia superó a Suecia en los 16avos de final y sigue con vida en el Mundial 2026.

A Francia no le pesó el favoritismo y eliminó a Suecia en los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Didier Deschamps resolvió su primer cruce de eliminación directa y se metió entre los 16 mejores del certamen, donde ya lo espera una selección sudamericana que llega con el ánimo por las nubes.

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El próximo rival de Les Bleus será Paraguay, que viene de protagonizar uno de los grandes batacazos del torneo al dejar afuera a Alemania en la tanda de penales. La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, resistió ante una de las potencias europeas y consiguió una clasificación histórica.

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Cuándo y dónde juegan Francia vs. Paraguay por los 8vos del Mundial 2026

El partido entre Francia y Paraguay se jugará el sábado 4 de julio en el Philadelphia Stadium, también conocido como Lincoln Financial Field. El encuentro corresponderá a los 8vos de final del Mundial 2026 y definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final.

El estadio está ubicado en Philadelphia y tiene capacidad para casi 68 mil espectadores (Getty Images).

El horario previsto es a las 5:00 p.m. de la costa Este de Estados Unidos, por lo que en Centroamérica comenzará a las 3:00 p.m. (4:00 p.m. de Panamá). El ganador de este cruce avanzará a cuartos y enfrentará al vencedor de la llave entre Canadá y Marruecos, otro duelo que ya quedó confirmado dentro del cuadro.

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Los partidos que faltan jugarse por los 16avos de final

El cuadro de 16avos todavía tiene varios cruces pendientes antes de completar todos los clasificados a la próxima ronda. Este martes también se juega México vs. Ecuador. El miércoles 1 de julio será el turno de Inglaterra vs. RD Congo, Bélgica vs. Senegal y Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina. Un día después, el jueves 2, se disputarán España vs. Austria, Portugal vs. Croacia y Suiza vs. Argelia.

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La ronda se cerrará el viernes 3 de julio con Australia vs. Egipto, Argentina vs. Cabo Verde y Colombia vs. Ghana. Con esos resultados quedará armado por completo el cuadro de 8vos de final, donde Francia ya tiene su lugar asegurado y Paraguay aparece como el próximo obstáculo en su camino mundialista.