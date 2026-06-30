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¿Por qué no juega Antoine Griezmann en Francia vs. Suecia por los 16avos del Mundial 2026?

Antoine Griezmann no aparece en la formación de Francia ni en el banco de suplentes ante Suecia. La explicación no está vinculada a una lesión ni a una suspensión.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Griezmann no forma parte del cuadro galo.
© Getty.Griezmann no forma parte del cuadro galo.

Este martes 30 de junio, Francia enfrenta a Suecia en su primer duelo eliminatorio del Mundial 2026, en un partido correspondiente a los 16avos de final que se disputará en el MetLife Stadium, en East Rutherford.

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El equipo de Didier Deschamps llega a esta instancia como uno de los grandes candidatos del torneo y con una formación ultraofensiva liderada por su goleador, Kylian Mbappé.

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Para los fanáticos del fútbol que no vienen siguiendo de cerca la actualidad de la selección gala, podría ser una sorpresa sintonizar el partido para ver que Antoine Griezmann no se encuentra dentro del campo de juego y tampoco está incluido en el banco de suplentes. El atacante fue durante más de una década una pieza fija de Francia, campeón del mundo Rusia 2018 y protagonista en el camino hasta la final de Qatar 2022.

Antoine Griezmann ya no forma parte del seleccionado francés (Getty Images).

Antoine Griezmann ya no forma parte del seleccionado francés (Getty Images).

¿Por qué no juega Antoine Griezmann?

Antoine Griezmann ya no juega para la Selección de Francia porque se retiró del fútbol internacional. El delantero anunció su decisión el 30 de septiembre de 2024, casi dos años antes del Mundial 2026, y desde entonces no volvió a formar parte de las convocatorias de Deschamps.

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Griezmann directamente no integra la lista de Francia para la Copa del Mundo, por lo que tampoco podía aparecer entre los suplentes en el cruce de 16avos. La renovación del plantel francés abrió espacio para futbolistas como Michael Olise, Désiré Doué y Bradley Barcola, mientras Mbappé asumió un rol todavía más central en el ataque.

Antoine Griezmann fue una de las figuras de Francia en Rusia 2018 (Getty Images).

Antoine Griezmann fue una de las figuras de Francia en Rusia 2018 (Getty Images).

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El cierre de su etapa internacional llegó después de 137 partidos con Les Bleus. Griezmann marcó 44 goles, dio 33 asistencias y fue parte de una generación que ganó el Mundial 2018, la Nations League 2021 y llegó a otra final mundialista en 2022. Su último ciclo tuvo menos protagonismo que los anteriores, especialmente después de la Eurocopa 2024, donde Francia cayó en semifinales ante España.

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La selección francesa que enfrenta a Suecia muestra otro mapa ofensivo. Mbappé es el capitán y referencia principal, Dembélé llega como el vigente ganador del Balón de Oro, Olise aparece como generador por dentro y Barcola fue elegido para acompañarlos desde el arranque.

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