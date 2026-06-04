“Perfil de Saprissa o Alajuelense”: la frase que sorprende sobre José Mario Pinto en Costa Rica

José Mario Pinto es nuevo jugador del Sporting FC, pero en Costa Rica hablan que podía llegar a un club denominado grande.

La llegada de José Mario Pinto al Sporting FC de Costa Rica ha desatado una ola de comentarios. Mientras que en Honduras el fichaje ha generado opiniones divididas entre los aficionados y la prensa, en tierras costarricenses tienen una visión muy clara y positiva sobre el futuro del futbolista catracho.

El talentoso extremo, conocido popularmente como el “Rey del Dribling”, llega al fútbol tico con una gran expectativa y ya cuenta con el visto bueno de la prensa local.

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“Es de perfil para equipo grande”

Uno de los comentarios más contundentes vino por parte de José Pablo Alfaro, reconocido periodista de Fox, quien no se guardó los elogios para el exjugador del Olimpia y destacó su enorme calidad técnica.

“Pinto, jugadorazo, es un bombazo. Creo que no se ha caído en cuenta que este muchacho es de perfil de equipo grande, va a Saprissa o Alajuelense y juega. Desde el punto de vista mediático, es un gran fichaje”, mencionó Alfaro de forma directa.

Con estas palabras, el comunicador dejó claro que las capacidades del hondureño están al nivel de los clubes más poderosos y exigentes del balompié costarricense.

Además de su calidad en la cancha, los analistas de Costa Rica consideran que el fichaje del canterano de Olimpia significa un cambio de rumbo muy importante para la estrategia de su nuevo club.

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De acuerdo con los analistas ticos, la llegada de Pinto rompe la línea tradicional de contrataciones del Sporting, una institución que se había acostumbrado a buscar futbolistas que salían de los equipos grandes del propio país y que muchas veces venían en una zona de confort. Con este movimiento, el club se puso más creativo a la hora de fichar y apostó por el talento extranjero.

Con el respaldo de la crítica local y la etiqueta de “fichaje bomba”, José Mario Pinto inicia una nueva aventura internacional con el reto de demostrar en la cancha por qué lo consideran un jugador de primer nivel.

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En resumen

El fichaje del hondureño José Mario Pinto por el Sporting FC de Costa Rica generó debate en Honduras, pero en suelo tico su llegada fue muy bien recibida.

generó debate en Honduras, pero en suelo tico su llegada fue muy bien recibida. El periodista de Fox, José Pablo Alfaro , calificó al “Rey del Dribling” como un “bombazo” y aseguró que tiene el nivel suficiente para jugar en gigantes como Saprissa o Alajuelense.

, calificó al “Rey del Dribling” como un “bombazo” y aseguró que tiene el nivel suficiente para jugar en gigantes como Saprissa o Alajuelense. Los analistas destacan que el Sporting FC rompió su costumbre de contratar jugadores acomodados de la liga local para apostar por el talento extranjero de Pinto.