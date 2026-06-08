Keylor Navas sorprende con Panamá: lo ve como revelación del Mundial 2026 y señala a la figura que puede deslumbrar

A tan solo cuatro días de que ruede el balón en Norteamérica 2026, Keylor Navas pronosticó un torneo histórico para Panamá.

A escasos 4 días del pitazo inicial de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, Keylor Navas aprovechó para enviar un mensaje que sorprendió gratamente al pueblo canalero.

A través de su canal oficial de YouTube, el histórico guardameta costarricense compartió un video junto a Adalberto “Coco” Carrasquilla, su actual compañero en Pumas UNAM, en el que analizaron el posible desempeño de la Selección de Panamá en la cita máxima.

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Keylor, quien en esta ocasión verá el Mundial desde sus vacaciones (al no haber logrado el objetivo de la clasificación con Costa Rica en las Eliminatorias), aseguró estar convencido de que la Marea Roja tiene todo lo necesario para sacudir los pronósticos en el exigente Grupo L, donde se medirán ante Ghana, Inglaterra y Croacia.

El apoyo incondicional a los vecinos

Durante la charla, Keylor no escatimó en elogios para la selección que dirige Thomas Christiansen. “Los he escogido como la selección revelación del Mundial, y no lo digo porque sí”, le confesó a Carrasquilla y a todos sus seguidores. “Es porque lo creo y porque me gustaría también en mi corazón que nuestros vecinos puedan ser la revelación del Mundial”.

El ex Real Madrid también se tomó un momento para dedicarle unas emotivas palabras al volante de 27 años. “Yo tengo toda la fe de que así sea. Sepa que va a haber un tico con su familia apoyando fuertemente. Yo sé que todo lo bien que le vaya en el Mundial va a ser alegría para usted y su familia, sus hijos, los conocemos y los apreciamos mucho y desde el fondo del corazón deseo que así sea”, expresó.

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¿El jugador revelación?

Acto seguido, Keylor lanzó una seria advertencia sobre lo que puede llegar a demostrar su compañero en Norteamérica. “Yo solo quiero que lleguen esos partidos para que el mundo sepa lo que es el ‘Coco’ Carrasquilla”, afirmó con total seguridad. “Así va a ser, mano”, le contestó, sonrisa mediante, el crack canalero.

A pesar de ser indudablemente una de las máximas figuras actuales de la Concacaf (galardonado como el mejor jugador de la región en la temporada 2023/2024), Carrasquilla nunca ha dado el salto a las grandes ligas europeas, por lo que para muchos aficionados a nivel global sigue siendo una figura relativamente desconocida.

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Keylor Navas llenó de elogios a su compañero de equipo (Getty).

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Sin embargo, si muestra el nivel superlativo que acostumbra tanto en la Liga MX como en Panamá, la Copa del Mundo podría ser la vitrina definitiva para cambiar esa historia, y Keylor Navas no tiene la menor duda de que así será.

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En síntesis