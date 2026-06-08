¿Por qué no juegan Lamine Yamal y Nico Williams? Alineaciones de España vs. Perú y dónde ver el amistoso previo al Mundial 2026

La Selección de España jugará contra Perú su último amistoso antes del Mundial 2026 sin tres figuras: Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz.

La Selección de España vive con sensaciones encontradas el cierre de su preparación para el Mundial 2026, en el que parte en la previa como una de las grandes favoritas a alzarse con el título. Su última prueba de la fecha FIFA será el amistoso contra Perú a disputarse este lunes en el estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla, México.

Sin embargo, puertas adentro existe cierta preocupación por el estado de tres de sus figuras en ofensiva, que serán baja en dicho fogueo: Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz. El seleccionador Luis de la Fuente decidió que todos ellos se quedaran en Chattanooga, Estados Unidos, donde la Roja tiene su campamento base, para continuar con la recuperación.

Si bien han evolucionado positivamente de sus respectivas lesiones, la idea del cuerpo técnico es preservarlos para que lleguen en óptimas condiciones al debut mundialista contra Cabo Verde del próximo lunes 15 de junio, correspondiente a un Grupo H en el que también quedaron emparejados con Arabia Saudita y Uruguay.

¿Qué lesiones tienen Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz?

Lamine Yamal: La estrella de Barcelona no juega desde el 22 de abril por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda (isquiotibial).

La estrella de Barcelona no juega desde el 22 de abril por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda (isquiotibial). Nico Williams: El extremo del Athletic de Bilbao sufrió una lesión muscular moderada en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda.

El extremo del Athletic de Bilbao sufrió una lesión muscular moderada en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda. Víctor Muñoz: Una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda marginó al ariete de Osasuna de los últimos partidos de la temporada.

Nico Williams, Lamine Yamal y Víctor Muñoz, juntos antes del reciente amistoso que España empató 1-1 con Irak. (Foto: Getty)

¿A qué hora juegan España vs. Perú?

El amistoso entre España y Perú fue programado para hoy, lunes 8 de junio, e iniciará a las 8:00 p.m. de Centroamérica (9:00 de Panamá y 10:00 ET de Estados Unidos).

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Dónde ver EN VIVO a España vs. Perú

Tiene dos alternativas para ver el partido en Centroamérica: el servicio de streaming Disney+ o la señal de ESPN.

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Posibles alineaciones

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Eric García, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Mikel Oyarzábal, Ferran Torres y Dani Olmo. DT: Luis de la Fuente.

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Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Fabio Gruber, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Jairo Vélez; Kenji Cabrera, Adrián Ugarriza. DT: Mano Menezes.