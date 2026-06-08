España vs. Perú EN VIVO: alineaciones confirmadas, sin Lamine Yamal – minuto a minuto del amistoso previo al Mundial 2026

En FCA haremos una cobertura completa del partido, con todos los detalles de la previa y cada una de las incidencias durate los 90 minutos.

El pitazo inicial será a las 8:00 p.m. de Centroamérica (9:00 de Panamá y 10:00 ET de Estados Unidos).

Al '10' de Barcelona le diagnosticaron dos meses de baja por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda (isquiotibial) sufrida el 22 de abril , en el duelo contra Celta de Vigo por la jornada 33 de LaLiga. Sin embargo, ya transita la última etapa de su recuperación en Chattanooga y se proyecta que pueda sumar algunos minutos contra Cabo Verde.

Desde que el técnico brasileño tomó las riendas de Perú, una vez consumada la eliminación rumbo al Mundial, recabó una derrota 0-2 contra Senegal, empató 2-2 con Honduras y en la presente fecha FIFA venció 2-1 a Haití .

La formación que Menezes parará en Puebla para su cuarto partido al mando de la Bicolor.

El juez designado para el amistoso es el mexicano Fernando Hernández Gómez, quien estará acompañado por sus compatriotas Michel Ricardo Espinoza Ávalos (asistente 1) y Enrique Isaac Bustos Díaz (asistente 2) y Jorge Abraham Camacho Peregrina (cuarto árbitro).

España y Perú se han enfrentado en tres oportunidades desde el 1o de julio de 1960 . En ese primer duelo, un gol de Alfredo di Stéfano y un doblete de Luis Suárez sellaron el triunfo 3-1 de los europeos y el inicio de su supremacía futbolística ante los peruanos.

Los futbolistas de España y Perú realizan ejercicios de precalentamiento para el amistoso, que será un buen parámetro principalmente para un elenco sudamericano en reconstrucción.

Siga el minuto a minuto del amistoso España vs. Perú, el último de La Roja a días del Mundial 2026 y con la ausencia de su gran figura: Lamine Yamal.

Este lunes, la Selección de España se enfrentará a Perú en su último amistoso de la fecha FIFA antes del Mundial 2026. Tendrá lugar en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, México. Y luego de enfrentar a un siempre duro rival como lo es el elenco sudamericano —pese a que no clasificó a la cita máxima—, los campeones del mundo en 2010 regresará a su campamento base en Chattanooga, Estados Unidos.

Para el cuerpo técnico liderado por Luis de la Fuente será una buena prueba para terminar de ajustar detalles previo a la cita máxima y mostrar una mejor cara luego del sorpresivo empate 1-1 con Irak, en el que Ferran Torres anotó el único gol de los españoles. Mientras que el elenco de Mano Menezes viene de remontarle 2-1 a Haití con los tantos de Renzo Garcés y Jairo Vélez en el epílogo y ahora quiere dar el batacazo.

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Recordemos que la Roja no podrá contar con tres de sus delanteros en este partido: Lamine Yamal, la gran figura, Nico Williams y Víctor Muñoz. La idea es no apresurar su recuperación para que lleguen en plenitud física al debut mundialista contra Cabo Verde del lunes 15 de junio.