España vs. Perú EN VIVO: alineaciones confirmadas, sin Lamine Yamal – minuto a minuto del amistoso previo al Mundial 2026

Este lunes, la Selección de España se enfrentará a Perú en su último amistoso de la fecha FIFA antes del Mundial 2026. Tendrá lugar en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, México. Y luego de enfrentar a un siempre duro rival como lo es el elenco sudamericano —pese a que no clasificó a la cita máxima—, los campeones del mundo en 2010 regresará a su campamento base en Chattanooga, Estados Unidos.
Para el cuerpo técnico liderado por Luis de la Fuente será una buena prueba para terminar de ajustar detalles previo a la cita máxima y mostrar una mejor cara luego del sorpresivo empate 1-1 con Irak, en el que Ferran Torres anotó el único gol de los españoles. Mientras que el elenco de Mano Menezes viene de remontarle 2-1 a Haití con los tantos de Renzo Garcés y Jairo Vélez en el epílogo y ahora quiere dar el batacazo.
ver también
“Le voy a escribir”: el pedido que Keylor Navas le hará a Luka Modric para Carrasquilla a 4 días del Mundial 2026
Recordemos que la Roja no podrá contar con tres de sus delanteros en este partido: Lamine Yamal, la gran figura, Nico Williams y Víctor Muñoz. La idea es no apresurar su recuperación para que lleguen en plenitud física al debut mundialista contra Cabo Verde del lunes 15 de junio.