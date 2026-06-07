Por encima de Cristiano Ronaldo: la marca de Bryan Ruiz con La Sele que el luso busca superar en el Mundial 2026

CR7 se prepara para disputar su última Copa del Mundo. Y, sorpresivamente, una de sus cuentas pendientes a saldar tiene que ver con el histórico "10" de Costa Rica.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y, con él, la última oportunidad para que varias leyendas del fútbol internacional rompan los pocos récords que les quedan pendientes. Uno de ellos es Cristiano Ronaldo, quien llegará a la cita mundialista con Portugal con el objetivo de conquistar el título, pero también de sacudirse una insólita estadística negativa.

Curiosamente, para lograrlo, deberá superar una marca que alcanzó Bryan Ruiz, leyenda de la Selección de Costa Rica, en su época como futbolista profesional. Los fríos números de la historia de las Copas del Mundo colocan al “Capi” por encima del astro portugués en uno de los apartados más determinantes del torneo: los goles en fases de eliminación directa.

El histórico gol de Bryan Ruiz que CR7 todavía no pudo emular

Para entender la magnitud del dato, hay que remontarse a la gloriosa gesta de la Tricolor en el Mundial de Brasil 2014. El 29 de junio de aquel año, Costa Rica se midió a Grecia en los octavos de final. Al minuto 52, tras una asistencia de Christian Bolaños, Bryan Ruiz sacó un remate sutil y colocado desde la frontal del área para vencer a Orestis Karnezis y desatar la locura del pueblo tico.

Aquel encuentro terminó 1-1 y se definió en los penales a favor de los ticos, pero el gol de Ruiz quedó registrado en los libros de la FIFA como una anotación oficial en tiempo regular de una fase de “mata-mata”.

A lo largo de sus tres participaciones mundialistas (Alemania 2006, Brasil 2014 y Qatar 2022), el exenganche de Alajuelense disputó un total de 240 minutos en rondas eliminatorias (octavos y cuartos de final en 2014), registrando esa única anotación en su cuenta personal. Aunque en fase de gupos de aquella cita máxima le hizo un recordado tanto de cabeza a la vigente campeona, Italia.

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La increíble sequía de Cristiano Ronaldo en los “mata-mata”

El contraste con Cristiano Ronaldo es tan real como sorprendente. El actual delantero del Al-Nassr ha disputado cinco Copas del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022) y es el único futbolista de la historia en anotar en cinco Mundiales diferentes, acumulando un total de 8 goles en fase de grupos.

Sin embargo, el “Bicho” arrastra una maldición: no pudo convertir en fases eliminatorias de un Mundial. Ronaldo ha jugado un total de 8 partidos de eliminación directa entre octavos de final, cuartos, semifinales y el partido por el tercer puesto (en 2006), sumando 570 minutos en cancha sin poder festejar una sola anotación propia en estas instancias.

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El desglose de la sequía mundialista de Cristiano en fases finales:

Alemania 2006: Se fue en blanco ante Países Bajos (octavos), Inglaterra (cuartos), Francia (semis) y Alemania (tercer puesto).

Se fue en blanco ante Países Bajos (octavos), Inglaterra (cuartos), Francia (semis) y Alemania (tercer puesto). Sudáfrica 2010: No pudo anotar ante España en los octavos de final.

No pudo anotar ante España en los octavos de final. Brasil 2014: Portugal quedó eliminado en fase de grupos.

Portugal quedó eliminado en fase de grupos. Rusia 2018: Se despidió sin goles en octavos ante Uruguay.

Se despidió sin goles en octavos ante Uruguay. Qatar 2022: Fue suplente y no marcó ante Suiza (octavos) ni Marruecos (cuartos).

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A las puertas del Mundial 2026, el legendario atacante luso buscará clasificar con Portugal para intentar romper este maleficio y, finalmente, igualar (y, por qué no, superar) la línea de un Bryan Ruiz que ya dejó su huella imborrable en la historia del fútbol.

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