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“Muy difícil que vaya”: Tomás Rodríguez recibe la sentencia que podría marcar su presencia en el Mundial 2026, tras fallar su penal con Saprissa

Rodríguez está siendo destrozado tras su partido para el olvido.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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El delantero panameño tuvo un fin de semana para el olvido
© John DuránEl delantero panameño tuvo un fin de semana para el olvido

El delantero panameño Tomás Rodríguez vivió una jornada complicada con Deportivo Saprissa, luego de fallar un penal insólito en el duelo ante Municipal Liberia, una acción que rápidamente generó repercusión más allá de las fronteras.

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Apenas minutos después del fallo, desde Panamá comenzaron las reacciones, siendo una de las más contundentes la del periodista José Miguel Domínguez, conocido como “Chepe Bomba”, quien no tuvo piedad al analizar el momento del atacante.

El comunicador lanzó un mensaje directo en redes sociales, cuestionando seriamente las opciones de Tomás Rodríguez de cara a la Selección de Panamá y su posible presencia en el Mundial 2026, dejando claro su escepticismo sobre su convocatoria.

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Críticas encendidas en redes

“Sería un auténtico milagro que Tomás Rodríguez vaya al Mundial”, publicó Domínguez, en un mensaje que rápidamente generó debate entre los aficionados y seguidores del fútbol canalero.

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Pero no se detuvo ahí. Tras el pitazo final, volvió a la carga señalando que el delantero tendría más opciones si cambia de rol, ya que como delantero centro no ha logrado consolidarse debido a su bajo registro goleador.

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Con apenas tres goles en 15 partidos, Rodríguez sigue siendo un jugador bajo la lupa, mientras el técnico Thomas Christiansen analiza sus opciones para la próxima Copa del Mundo. En Saprissa, por su parte, esperan que el atacante pueda revertir las críticas y demostrar que tiene argumentos para pelear un lugar en la máxima cita del fútbol mundial.

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