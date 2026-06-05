Alajuelense y Saprissa FF disputarán una serie de ida y vuelta por el boleto internacional. La decisión de UNIFFUT llega después de una temporada con dos campeones distintos y deja un nuevo clásico femenino con premio grande.

Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense volverán a verse las caras en una final, pero esta vez con un boleto internacional en juego.La serie definirá cuál de los dos equipos femeninos representará a Costa Rica en las próximas competiciones organizadas por UNCAF y Concacaf, luego de que ambos clubes levantaran títulos durante la temporada 2025-2026.

Las leonas ganaron el Apertura 2025 tras derrotar 2-0 a Dimas Escazú en una final a partido único, un título que extendió su dominio a nueve coronas consecutivas y llegó de forma invicta.

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Saprissa, meses después, respondió con el Clausura 2026 al vencer 3-1 al mismo rival (que fue verdugo de Alajuelense en semifinales) en el Estadio Nicolás Macís y alcanzar su quinta estrella en Primera División.

Saprissa le puso fin a la extensa hegemonía rojinegra en el fútbol femenino (Saprissa).

UNIFFUT eligió la cancha por encima de la tabla acumulada

Uno de los puntos más llamativos es que pudo utilizarse la tabla acumulada de la temporada como criterio de desempate. En ese rubro, Alajuelense tenía una ventaja amplia: terminó el semestre con 79 puntos, mientras que el Monstruo fue segundo con 57 unidades. Sin embargo, UNIFFUT optó por no definir el boleto de esa manera y apostar por una serie final.

El acuerdo fue tomado de manera unánime por el Comité Director durante la Sesión Ordinaria N.° 020-2026. Según la comunicación oficial, la decisión se fundamentó en “criterios de juego limpio, equidad deportiva y competitividad”, bajo el argumento de que ambas instituciones alcanzaron méritos equivalentes al coronarse campeonas de sus respectivos torneos.

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La Liga y Saprissa se verán las caras por un ansiado boleto internacional (LDA).

También hay otro dato que le agrega peso al cruce: las finales del Apertura 2025 y del Clausura 2026 se habían disputado a partido único, pero esta definición internacional tendrá formato de ida y vuelta. Es decir, Saprissa y Alajuelense tendrán dos clásicos para resolver un boleto que puede marcar buena parte de la planificación deportiva de ambos clubes.

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Fechas y horarios de la final Saprissa – Alajuelense

La serie se jugará entre el 21 y el 28 de junio. El primer partido será en el Estadio Colleya Fonseca a las 11:00 a. m. (hora tica), mientras que la vuelta será en el CAR de Turrúcares al mismo horario. Ambos encuentros serán transmitidos por FUTV.

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En síntesis

Saprissa y Alajuelense FF jugarán una serie de ida y vuelta por el boleto a UNCAF 2026 y Concacaf 2027.

UNIFFUT eligió una final pese a que Alajuelense lideró ampliamente la tabla acumulada con 79 puntos contra 57 de Saprissa.

La serie se jugará entre el 21 y el 28 de junio.