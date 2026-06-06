Cómo funciona la lista de reservas de Panamá para el Mundial 2026: hasta cuándo puede hacer cambios Thomas Christiansen

La Selección de Panamá ya tiene definida su lista oficial para afrontar el Mundial 2026, pero todavía mantiene una ventana abierta para realizar modificaciones en caso de emergencia. A pocos días del debut frente a Ghana, la atención de los aficionados también se centra en la denominada prelista de 55 jugadores, un grupo que podría cobrar protagonismo si surge alguna baja de última hora por lesión o enfermedad.

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El reglamento de la FIFA establece que las federaciones debían entregar su nómina definitiva entre 23 y 26 futbolistas antes del 31 de mayo. Sin embargo, la normativa contempla situaciones excepcionales que permiten realizar sustituciones, siempre y cuando se trate de casos debidamente comprobados y aprobados por los organismos médicos del máximo ente rector del fútbol mundial para la Copa del Mundo.

La prelista sigue viva para Panamá

Para Panamá, esta disposición mantiene vigentes las esperanzas de varios futbolistas que quedaron fuera del listado final, pero que continúan dentro de la lista provisional. Los nombres que integran actualmente ese grupo de reserva son Kadir Barría, Víctor Griffith, Iván Anderson y José “Gasper” Murillo, jugadores que permanecen atentos ante cualquier eventualidad dentro de la convocatoria mundialista.

Según el artículo 24 del reglamento, una selección únicamente puede reemplazar a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro que forme parte de la prelista. Además, la sustitución debe producirse por una lesión grave o una enfermedad que imposibilite la participación del futbolista afectado en la competición.

La normativa también establece que estos cambios pueden realizarse hasta 24 horas antes del primer partido de cada selección. En el caso de Panamá, eso significa que existe margen para efectuar modificaciones hasta la víspera del encuentro frente a Ghana, programado para el próximo 17 de junio en la primera jornada del Grupo L.

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No obstante, cualquier movimiento deberá superar un riguroso proceso de evaluación. La FIFA exige la presentación de informes médicos detallados y será su Comisión de Medicina la encargada de determinar si la condición del jugador afectado justifica la sustitución. Mientras tanto, la Marea Roja continúa afinando los últimos detalles de su preparación mundialista, con la tranquilidad de tener una prelista lista para responder ante cualquier imprevisto de última hora.

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