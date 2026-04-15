Este miércoles, Tomás Rodríguez vivió su partido más especial desde que llegó al Deportivo Saprissa. El panameño ingresó en la segunda parte para disputar la final del Torneo de Copa y logró marcar un gol sobre los últimos minutos que valió el 3-1 definitivo.

Después del gol y de haber levantado su primer título como profesional, el delantero del Saprissa habló sobre las posibilidades que tiene de ir al Mundial 2026. Por eso, le dejó un claro mensaje a Thomas Christiansen sobre lo que quiere.

Horas antes de haber jugado la final, el propio entrenador de la Selección de Panamá le hizo un pedido especial. Dijo que debía olvidarse del penal que falló el último domingo y jugar como si no hubiese pasado, algo que Rodríguez terminó cumpliendo rápidamente.

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Tomás Rodríguez le mete presión a Thomas Christiansen

Por eso, el panameño le habló al danés: “Estoy encaminado a eso, quiero estar en la Selección. Tengo un poco de presión por estar ahí. Es el sueño más grande de niño. Debo seguir trabajando. Ahora viene el clásico y, por supuesto, me gustaría anotar. Espero que este gol me permita seguir marcando”.

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Además, reveló sus sensaciones del penal fallado: “Sufrí mucho el domingo pasado. Nadie quiere fallar un penal con la camisa de Saprissa, y menos en la Cueva. Para mí, el día ante Sporting marca mi esfuerzo. Esta noche fue muy bonita y espero que esto sea el arranque”.

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¿Tomás Rodríguez irá al Mundial 2026?

Después de este gol y el posterior título conseguido, Tomás Rodríguez podría jugar sin presión en lo que resta del campeonato tico, ya que logró marcar en una final. Será importante su actuación contra Alajuelense para saber si tiene opciones de estar en la Copa del Mundo.

En síntesis

Tomás Rodríguez anotó el gol del 3-1 definitivo en la final del Torneo de Copa.

anotó el gol del definitivo en la final del Torneo de Copa. El delantero del Saprissa busca un lugar en la convocatoria de Panamá para el Mundial 2026 .

busca un lugar en la convocatoria de Panamá para el . El técnico Thomas Christiansen solicitó al jugador panameño superar el penal fallado el domingo pasado.