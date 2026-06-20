Quién es Yan Diomandé: perdió a su hermana, vale €120 millones y es la gran joya de Costa de Marfil en el Mundial 2026

Nacido en Abiyán, marcado por la muerte de su hermana Roxane y tasado en €120 millones por RB Leipzig, Yan Diomandé juega el Mundial 2026 con una promesa íntima detrás: demostrar que ella tenía razón.

Costa de Marfil enfrenta a Alemania por la segunda fecha del Grupo E en el Mundial 2026 y todas las miradas empiezan a posarse sobre Yan Diomande, el extremo de 19 años que milita en el RB Leipzig y es señalado como una de las grandes joyas africanas del torneo.

Nacido en 2006 en Abiyán, la ciudad más populosa y ex capital de Costa de Marfil, Diomandé creció en una familia numerosa y con una pelota casi siempre cerca. Muchas veces no era una pelota real, sino algo improvisado para jugar en la calle, pero el sueño ya estaba ahí. También estaba Roxane, su hermana menor, la que repetía que Yan podía convertirse en “el próximo Cristiano”.

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Querida Roxane

En una carta publicada por The Players’ Tribune justo antes de la Copa del Mundo, Diomandé reconstruyó escenas mínimas de Abiyán. Una casa llena, hasta 25 personas durmiendo bajo el mismo techo, su madre queriendo mirar telenovelas, otros peleando por películas y él esperando que todos se durmieran para acercarse al televisor.

Roxane estaba ahí, y Yan la recuerda como la primera persona que vio algo especial en él. Antes de los botines, antes del Leganés, antes de Leipzig, ella ya decía: “Mi hermano va a ser el mejor del mundo”.

Yan Diomande durante su infancia en Abiyán (The Player’s Tribune).

El camino lo llevó primero a Estados Unidos, donde intentó formarse y abrirse paso, pero la MLS no lo tomó y el sueño parecía cada vez más difícil. Entonces apareció Leganés, que lo fichó con apenas 18 años. Su debut fue contra Real Madrid, una escena que parecía escrita para confirmar todo lo que Roxane había anunciado desde chica.

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Pero el sueño duró poco. Semanas después de ese estreno, Diomandé empezó a recibir llamadas desde su ciudad natal.

“Estaba molesto. No entendía por qué seguían llamándome. Lo recogí, y ni siquiera lo suavizaron. Ya sabes cómo es en casa. Sin emociones. Simplemente… ‘Tu hermana se ha ido. Alguien le puso algo en la bebida en una fiesta y nunca despertó. Ha fallecido.'”Tenías 15 años. 15.

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Yan Diomande solo juega para su hermana (Getty Images).

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Desde entonces, su carrera cambió de sentido. El dinero, que desde afuera parece explicar todo, dejó de importarle como objetivo. En Leganés enviaba lo que ganaba a su casa y llegó a sentir que la plata era una carga. No quería autos, lujos ni una vida de millonario. Quería fútbol. Entrenar, dormir, jugar, mejorar. Demostrarle al mundo que Roxane no se había equivocado.

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“El campo de juego es el único lugar donde me siento como en casa. Es donde me siento tranquilo y puedo hablar contigo. Ojalá siguieras aquí para poder decirte… ‘¡ Lo logramos!’“

La joya de los 120 millones

Hoy, Diomandé es una de las joyas más valiosas del fútbol africano. RB Leipzig lo tiene tasado en torno a los €120 millones y varios clubes grandes de Europa siguen de cerca su evolución. En el Mundial 2026 ya brilló ante Ecuador y ahora Costa de Marfil lo espera como una de sus grandes cartas contra Alemania, justamente el país donde compite semana a semana.

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Diomandé estuvo imparable en el debut ante Ecuador (Getty Images).

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Pero para el marfileño el Mundial, más que una vidriera, es el escenario donde puede cumplir la predicción de Roxane, la que decía que su hermano iba a llegar a lo más alto.

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“Ni siquiera lo veo como un juego. Lo veo como un escenario. Esta es mi oportunidad de mostrarle al mundo entero lo que viste en mí. Cada vez que anote, me aseguraré de que todos sepan tu nombre. Me aseguraré de que no te olviden. Siempre dijiste que yo podía ser mejor que Cristiano. Si lo veo allí, lo saludaré de tu parte. Voy a hacer lo que predijiste, te lo juro. Antes incluso de tener botas de verdad, ya le decías a todo el mundo: ‘Mi hermano va a ser el mejor del mundo’. Demostraré que tenías razón, o moriré en el intento”. Tu hermano, Yan

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En síntesis

Yan Diomandé nació en Abiyán en 2006 y creció con Roxane, su hermana menor, como la primera gran creyente de su talento.

La muerte de Roxane, a los 15 años, marcó profundamente su carrera y aparece como el eje emocional de la carta que el futbolista publicó antes del Mundial.

Hoy, Diomandé juega en RB Leipzig, está tasado en €120 millones y es una de las grandes armas de Costa de Marfil en el Mundial 2026.