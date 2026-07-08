Francia vs. Marruecos: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de cuartos de final del Mundial 2026

Conozca todos los detalles de cómo ver el partido de Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026.

Francia y Marruecos se enfrentan este jueves 9 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026, en el Gillette Stadium de Foxborough, donde se conocerá a la primer equipo que se meterá entre los cuatro mejores del torneo.

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El duelo también trae un antecedente reciente y pesado: ambas selecciones ya se midieron en el Mundial 2022, cuando Francia ganó 2-0 en semifinales. Ahora, Marruecos buscará revancha en un escenario distinto, con una generación que llega en gran momento y con ambición de volver a hacer historia.

Les Bleus vienen de eliminar a Paraguay por la mínima, mientras que los Leones del Atlas golearon a Canadá. Los dos llegan invitos, pero uno solo avanzará a semifinales del Mundial 2026.

A qué hora juegan Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

2:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 3:00 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 4:00 p. m. ET y 1:00 p. m. PT en Estados Unidos.

Dónde ver EN VIVO Francia vs. Marruecos en Centroamérica

Costa Rica: Fox+, TDMAX y Teletica (Canal 7)

Fox+, TDMAX y Teletica (Canal 7) Guatemala: Tigo Sports

Tigo Sports Honduras: Tigo Sports, Fox y Telecadena 7/4

Tigo Sports, Fox y Telecadena 7/4 El Salvador: Tigo Sports, Fox y Canal 4 TCS

Tigo Sports, Fox y Canal 4 TCS Nicaragua: Tigo Sports

Tigo Sports Panamá: Tigo Sports y Fox

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Cómo llega Francia al partido contra Marruecos

Francia llega a los cuartos de final después de vencer 1-0 a Paraguay en octavos, con un gol de Kylian Mbappé al minuto 70. El equipo de Didier Deschamps resolvió una llave cerrada, pero volvió a mostrar autoridad en el desarrollo del juego.

Ante Paraguay, Francia manejó el partido con claridad: tuvo un 76% de posesión y registró 15 remates. Aunque el marcador fue corto, los números reflejan un dominio sostenido de una selección que volvió a utilizar su estructura más reconocible, el 4-2-3-1.

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El presente galo es muy fuerte. Llega con cinco victorias consecutivas y con la sensación de haber encontrado una base competitiva para la fase decisiva del torneo.

La principal duda en la previa pasa por Aurélien Tchouaméni. En principio figura como no disponible, aunque Deschamps dejó señales positivas sobre su evolución física antes del cruce contra Marruecos.

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También hay una alerta disciplinaria importante. Michael Olise está disponible para jugar este jueves, pero la FIFA mantuvo su tarjeta amarilla y quedará suspendido para una eventual semifinal si vuelve a ser amonestado. Bradley Barcola y Manu Koné llegan en la misma situación.

Cómo llega Marruecos al partido contra Francia

Marruecos llega a este cruce después de golear 3-0 a Canadá en octavos de final. El equipo africano se presenta invicto en sus últimos cinco partidos, con cuatro victorias y un empate, y con la sensación de que no está en cuartos solo para competir.

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El último triunfo dejó señales muy claras. Azzedine Ounahi firmó un doblete y Soufiane Rahimi completó la goleada, mientras que Achraf Hakimi y Brahim Díaz aportaron asistencias. Marruecos tuvo 56% de posesión y cuatro tiros al arco, suficientes para castigar a Canadá con mucha contundencia.

El equipo de Mohamed Ouahbi combina orden, intensidad y pegada. Defiende con disciplina, pero también tiene futbolistas para atacar rápido y lastimar cuando encuentra espacios en campo rival.

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La lectura competitiva también es importante. Ouahbi dejó claro en la previa que su equipo no piensa conformarse con el papel de sorpresa: Marruecos quiere ganar este partido y seguir avanzando. Esa mentalidad se refleja en una selección que compite con confianza y personalidad.

“Todo el mundo está disponible para el partido, salvo Ismael Saibari, aunque no está descartado para el resto de la competición, eso espero”, avisó el DT marroquí.

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Francia vs. Marruecos: revancha mundialista y una semifinal en juego

El cruce en Foxborough tendrá un peso especial por el antecedente del Mundial 2022. Francia eliminó a Marruecos en semifinales con un 2-0 que frenó la campaña histórica del equipo africano. Cuatro años después, el reencuentro llega en cuartos y con los Leones del Atlas otra vez instalados entre los grandes protagonistas.

Les Bleus parten con la jerarquía de siempre. Mbappé llega como líder ofensivo, Deschamps tiene una estructura reconocible y el equipo atraviesa una racha perfecta en sus últimos cinco partidos. Sin embargo, Marruecos aparece como un rival incómodo, ordenado y con argumentos para competir de igual a igual.

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La clave puede estar en los espacios. Si Francia logra acelerar con Dembélé, Barcola, Olise y Mbappé, puede lastimar a una defensa marroquí que tendrá que sostener concentración máxima. Si Marruecos consigue activar a Hakimi, Brahim Díaz, Ounahi y Rahimi, puede llevar el partido a un escenario mucho más abierto.

También pesará la paciencia. Francia suele tener recursos para inclinar partidos cerrados, pero Marruecos ya demostró que no necesita dominar todo el trámite para ser peligroso. En una llave de cuartos, cada detalle puede definir el pase a semifinales.

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Posibles alineaciones de Francia vs. Marruecos

A falta de confirmación oficial, estas son las alineaciones probables para el cruce entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

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Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Soufiane Rahimi. DT: Mohamed Ouahbi.

Quién es el árbitro de Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026

El árbitro designado para Francia vs. Marruecos será Facundo Tello, de Argentina.

Árbitro principal: Facundo Tello (Argentina).

Facundo Tello (Argentina). Asistente 1: Juan Pablo Belatti (Argentina).

Juan Pablo Belatti (Argentina). Asistente 2: Gabriel Chade (Argentina).

Gabriel Chade (Argentina). Cuarto árbitro: Darío Herrera (Argentina).

Darío Herrera (Argentina). VAR: Hernán Mastrángelo (Argentina).

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Qué pasa si Francia y Marruecos empatan

Si Francia y Marruecos empatan durante los 90 minutos, el partido irá a tiempo extra. Se jugarán dos períodos de 15 minutos cada uno.

En caso de que la igualdad se mantenga después de los 120 minutos, el clasificado a semifinales se definirá por penales.