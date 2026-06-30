Los Vikingos derrotaron a Costa de Marfil por 2-1 en el final tras un gol de Haaland y son los primeros europeos en clasificar a octavos.

Noruega está en los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Costa de Marfil por 2-1. Los Vikingos se fueron al descanso con el marcador a su favor, pero se vieron complicados a los 74′ con el empate de Diallo. Sin embargo, apareció Erling Haaland para sentenciar el resultado al 86′.

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Con esta victoria, los noruegos dicen presentes en la ronda de los 16 mejores de la Copa del Mundo 2026. En esta instancia, enfrentarán a Brasil, que venció a Japón sobre el final también por 2-1 este lunes.

Noruega se transforma en el primer europeo de esta edición en clasificar a esta ronda, después de las eliminaciones de Alemania y Países Bajos. Los Vikingos vuelven a estar en octavos de final tras lo hecho en Francia 1998, cuando cayeron contra Italia por 1-0.

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¿Cuándo juegan Noruega y Brasil los octavos de final del Mundial 2026?

El juego de octavos de final entre Noruega y Brasil se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio en el Estadio de Nueva Jersey/Nueva York. El encuentro está programado para las 4:00 p.m. de hora local. En Centroamérica, iniciará a las 2:00 p.m. (3:00 pm. de Panamá).

El ganador de este partido clasificará a los cuartos de final, ronda en la que podrían enfrentar al que resulte ganador entre México/Ecuador e Inglaterra/Congo.

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Así está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026