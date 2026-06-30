La dieta de 6 mil calorías de Erling Haaland: la comida que no puede faltar y que Noruega llevó 300 kilos al Mundial 2026

El Androide sigue una dieta muy especial para ser el temible goleador que lidera a los nórdicos en el Mundial 2026.

Erling Haaland es uno de los delanteros más temibles del planeta y su rendimiento en el Mundial 2026 no es la excepción: ya lleva marcados cuatro goles en los primeros tres partidos de su selección (un doblete ante Irak en el triunfo por 4-1 y otro en la victoria 3-2 ante Senegal). Detrás de este tanque goleador de 25 años y figura del Manchester City, existe un factor clave: una estricta dieta de 6.000 calorías diarias.

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Para garantizar que el delantero no rompa su régimen durante la Copa del Mundo, la delegación de Noruega, concentrada en Greensboro, Carolina del Norte, importó un gigantesco cargamento de comida de 580 kilogramos. El objetivo de los chefs, liderados por Aron Espeland, fue mantener los sabores familiares y la consistencia en la alimentación del plantel. De ese total, la comida que no podía faltar fueron los 300 kilos de salmón y trucha noruegos, base alimenticia del Androide.

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El millonario envío también incluyó 100 kilos de pescado fletán, 80 kilos de queso marrón noruego y 100 kilos de queso Jarlsberg. Además, todas las mañanas los futbolistas toman jugo de naranjas recién exprimidas, pero elaboradas con materia prima cultivada en Estados Unidos (desmintiendo el rumor de que habían viajado con frutas propias).

El salmón no puede faltarle a Haaland. (Instagram)

Corazones, hígados y agua filtrada: los secretos de la alimentación de Erling Haaland

Tal como relató el futbolista en el documental “Haaland: The Big Decision”, el objetivo de ingerir 6.000 calorías -cifra que duplica o triplica el consumo habitual de un adulto promedio- se basa en consumir alimentos locales y de altísima calidad.

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Una de las bases más llamativas de su dieta diaria son las vísceras de vaca, más específicamente los corazones y el hígado. Estos cortes, poco habituales para el consumo masivo, son una gran fuente de proteínas magras, zinc y hierro. “Ustedes no comen esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo”, le explicó Haaland al periodista en su documental. Esta base se complementa con carne roja, miel cruda y leche.

Haaland cuida mucho su peso, como ha mostrado en su Instagram.

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La rutina de cuidado del noruego va más allá del plato: tiene su propio sistema de filtrado de agua para consumirla lo más pura posible y cuida meticulosamente su ritmo circadiano asegurándose de que lo primero que haga a la mañana sea recibir luz solar en los ojos.

El plato preferido y sus “permitidos”

Si bien el pescado y las carnes blancas son una constante, una de las recetas favoritas que Haaland disfruta en la mesa junto a su pareja, Isabel Haugsend Johansen, es un filete de lubina acompañado de espárragos y arroz con huevo. No obstante, dentro de esta férrea disciplina, el atacante también tiene un plato “permitido” preferido: los kebabs.

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En síntesis