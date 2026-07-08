Didier Deschamps no se guarda nada y sacude al Mundial 2026 con lo que piensa del arbitraje de Argentina vs. Egipto

El técnico Didier Deschamps se pronunció respecto a la polémica que se ha dado en torno al Argentina vs. Egipto.

El director técnico de la Selección de Francia, Didier Deschamps, compareció este miércoles en rueda de prensa previo al esperado duelo de cuartos de final del Mundial 2026. El estratega aprovechó el espacio para calmar las aguas y referirse a la gran polémica de las últimas horas: la designación del árbitro argentino Facundo Tello para dirigir el partido ante Marruecos.

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A pesar de las dudas y las sospechas que surgieron en el entorno europeo por el nombramiento de un cuerpo arbitral sudamericano, Deschamps fue contundente y mostró un respaldo absoluto hacia las autoridades del encuentro.

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“Obviamente, uno se puede hacer preguntas, ha habido ciertas designaciones y es ajeno a nuestro control. Confío plenamente en el trío arbitral”, aseguró el entrenador francés.

Didier Deschamps opinó sobre el arbitraje de François Letexier en el Argentina vs. Egipto

Deschamps no esquivó los cuestionamientos y comparó la situación con lo sucedido el día anterior en el partido entre Argentina y Egipto. Ese juego fue dirigido por el árbitro francés François Letexier y terminó con fuertes denuncias de amaño por parte del conjunto egipcio.

Lejos de criticar a su compatriota, el técnico galo defendió su labor y expresó que espera el mismo nivel de justicia para el choque de su selección.

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“Tello y sus asistentes creo que serán igual de buenos que Letexier y sus asistentes”, valoró de manera muy clara ante los medios de comunicación.

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Para cerrar el tema del arbitraje, Didier Deschamps dejó en claro que ni él ni sus futbolistas van a perder la concentración por factores externos. El timonel galo insistió en que el verdadero reto está en la cancha y no en las tarjetas o los silbatazos.

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“Algunas decisiones arbitrales pueden dar lugar a debate, pero nuestra preocupación es Marruecos, no el trío arbitral. Están ahí para aplicar de manera justa las reglas del juego”, concluyó de forma tajante.