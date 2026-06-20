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Mundial 2026

Alemania 0-1 Costa de Marfil EN VIVO: gol de Franck Kessié – minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Seguí EN VIVO el minuto a minuto de la segunda jornada entre Alemania y Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026.

62' ¡Haveeeertzzz!

Centro al área y Kai Havertz que saca un cabezazo en el segundo palo que se va apenas desviado. Lo sigue ganando Costa de Marfil 1-0 sobre Alemania.

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59' ¡TRES CAMBIOS EN ALEMANIA!

El técnico alemán patea la pizarra completamente y mete tres cambios: se van Leroy Sané, Jamal Musiala y Aleksandar Pavlovic e ingresan Nadiem Amiri, Deniz Undav y Jamie Leweling.

56' ¡Insisten los marfileños!

Toque y toque de los africanos que llegan a zona de peligro con un remate desviado del joven Yan Diomande.

51' ¡Era el segundo de los Elefantes!

Christ Inao Oulai recibe dentro del área y saca un remate que se va desviado por muy poco sobre la portería.

49' ¡No se rinde Costa de Marfil!

Nuevamente aparece Franck Kessie para sacar un remate a la entrada del área, pero el balón rebota y llega sin problemas a las manos de Manuel Neuer.

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46' Cambio en Alemania

Mueve la pizarra el técnico Julian Nagelsmann en Alemania: Antonio Rüdiger ingresa en lugar de Nico Schlotterbeck.

46' ¡Arranca el segundo tiempo!

Ya está en marcha el complemento en el Toronto Stadium. Lo gana Costa de Marfil 1-0 sobre Alemania

45+8' ¡AL DESCANSOOO!

Fin del primer tiempo en Toronto. Alemania y Costa de Marfil se van al descanso tras una tremenda primera parte en Toronto, donde los africanos se imponen por 1-0-

45+7' ¡Era el empate de Alemania!

Gran jugada colectiva de Alemania que intenta por todos lados y Florian Wirtz saca un remate dentro del área, pero le faltó potencia.

45' Tiempo cumplido en Toronto

El paraguayo Benítez adiciona 7 minutos de agregado. Se juega hasta el 52'.

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Lamento alemán

(Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images).

(Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images).

39' ¡Gol anulado para Alemania!

Segundo gol anulado para los alemanes. El juez cobra una infracción de Jamal Musiala e invalida lo que era el empate en Toronto.

38' ¡Era el 2-0 de Costa de Marfil!

Ange-Yoan Bonny saca un remate colocado desde el borde del área y atentísimo estuvo Manuel Neuer para contener.

¡El grito de gol de los Elefantes!

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29' ¡GOOOOOOOL DE COSTA DE MARFIL!

Tremenda jugada de Yan Diomande por la izquierda y tras un mal rechazo de la defensa alemana, un remate de Franck Kessie termina golpeando las redes del arco de Neuer. Alemania 0-1 Costa de Marfil.

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24' ¡Cooling Break señores!

Momento de hidratación y a los hinchas no les gustó la pausa del juego. Entretenido encuentro en Toronto hasta ahora.

21' ¡GOL ANULADO!

Aleksandar Pavlóvic gana un cabezazo y convierte, pero el juez anula la conquista por falta contra el arquero Fofana.

20' ¡Otra vez Alemaniaaaa!

Ahora es Felix Nmecha quien saca un violento remate de media distancia que se va desviado al córner.

17' ¡MUSIALAAAAAAA!

Tremendo disparo de Jamal Musiala desde la entrada del área. El atacante se hizo espacio y sacó un remate abierto que se va desviado por el poste derecho.

11' ¡Otra vez los Elefantesss!

Wilfred Singo captura un mal rechazo y saca un violento remate que es desviado por el bloque defensivo de los germanos.

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9' ¡LO TUVO ALEMANIA!

Kai Havertz que saca un cabezazo perfecto tras un quirúrgico centro, pero atentísimo estuvo el golero Yahia Fofana.

Neuer Histórico

El alemán Manuel Neuer hace historia ante Costa de Marfil al convertirse en el arquero con más partidos en la historia de los mundiales. El veterano golero llegó a 21 encuentros disputados en las Copas del Mundo.

HOUSTON, TEXAS - JUNE 14: Manuel Neuer #1 of Germany celebrates the team&#039;s first goal by Felix Nmecha #23 during the FIFA World Cup 2026 Group E match between Germany and Curacao at Houston Stadium on June 14, 2026 in Houston, Texas. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

HOUSTON, TEXAS - JUNE 14: Manuel Neuer #1 of Germany celebrates the team's first goal by Felix Nmecha #23 during the FIFA World Cup 2026 Group E match between Germany and Curacao at Houston Stadium on June 14, 2026 in Houston, Texas. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

3' ¡Se acercó Costa de Marfil!

Rápida llegada de los africanos por izquierda a través de Yan Diomande, pero atento estuvo Pavlovic para romper el peligro en el área.

1' ¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Alemania y Costa de Marfil ya juegan en el Toronto Stadium por el Grupo E del Mundial 2026.

¡Se vienen los himnos!

Alemania y Costa de Marfil salen por el túnel y ya están en el césped del Toronto Stadium. En instante arranca la entonación de himnos.

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¡Equipos ya están en la cancha!

Alemania y Costa de Marfil ya trabajan en la cancha en el trabajo precompetitivo. En minutos arranca el juego en el Toronto Stadium

TORONTO, ONTARIO - JUNE 20: Leroy Sane #19 of Germany warms up before the FIFA World Cup 2026 Group E match between Germany and Cote D&#039;Ivoire at Toronto Stadium on June 20, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

TORONTO, ONTARIO - JUNE 20: Leroy Sane #19 of Germany warms up before the FIFA World Cup 2026 Group E match between Germany and Cote D'Ivoire at Toronto Stadium on June 20, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Costa de Marfil

  • Perú | América TV, América tvGO, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
  • México | ViX
  • Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
  • Argentina | Telefe, Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, mitelefe, Paramount+ y Disney+ Premium
  • Ecuador | Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
  • Colombia | Caracol TV, RCN, Radio Nacional, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
  • Chile | Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
  • Venezuela | DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
  • Bolivia | Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
  • Uruguay | Canal 5, AUF TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
  • Brasil | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Disney+ Premium, CazéTV y Vivo Play
  • Paraguay | GEN y Trece
  • España | DAZN y Movistar+

¡Formación de Costa de Marfil!

El once titular de los marfileños: Yahia Fofana; Odilon Kossounou, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Christ Inao Oulai; Amad Diallo,Yan Diomande y Ange-Yoan Bonny.

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¡Formación de Alemania!

Este es el once de Alemania ante Costa de Marfil: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz.

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A qué hora se juega Alemania vs. Costa de Marfil

  • 13:00 horas | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 14:00 horas | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 15:00 horas | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 16:00 horas | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 17:00 horas | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 22:00 horas | España
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¡Arracamos la previa de Alemania vs. Costa de Marfil!

¡Bienvenidos amigas y amigos de Bolavip! Arrancamos el relato minuto a minuto del electrizante choque entre Alemania y Costa de Marfil por la fecha 2 del Mundial 2026, y un duelo que asoma clave para las pretensiones de Ecuador en la zona.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Kessié puso el 1-0.
© Getty ImagesKessié puso el 1-0.

Este sábado, la Selección de Alemania se enfrenta a Costa de Marfil por la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026. Los dirigidos por Julian Nagelsmann golearon por 7-1 a Curazao en la primera jornada y podrían ser líderes si sacan la victoria en Toronto.

Enfrente tendrán a Costa de Marfil, que logró un triunfo clave sobre el final ante Ecuador gracias al gol de Amad Diallo en el minuto 90. Ambos llegan con tres puntos y con altas posibilidades de quedarse con la clasificación como líderes del grupo si salen victoriosos.

El encuentro comenzará a las 2:00 pm de Centroamérica (3:00 pm de Panamá). El árbitro será el paraguayo Juan Gabriel Benítez, mientras que en el VAR estará el uruguayo Antonio García.

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Alineaciones confirmadas de Alemania y Costa de Marfil

  • Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz.
  • Costa de Marfil: Yahia Fofana; Ghislain Konan, Emmanuel Agbadou, Odilon Kossounou, Wilfried Singo, Yan Diomande, Ibrahim Sangare, Franck Kessié, Amad Diallo; Christ Inao Oulaï y Ange-Yoan Bonny.

¿Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Costa de Marfil en Centroamérica?

  • Panamá: Tigo Sports.
  • Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica (Canal 7).
  • El Salvador: Canal 4, TCS Go y Tigo Sports.
  • Guatemala: Tigo Sports.
  • Honduras: Tigo Sports
  • Nicaragua: Tigo Sports.

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