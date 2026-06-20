Alemania 0-1 Costa de Marfil EN VIVO: gol de Franck Kessié – minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Este sábado, la Selección de Alemania se enfrenta a Costa de Marfil por la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026. Los dirigidos por Julian Nagelsmann golearon por 7-1 a Curazao en la primera jornada y podrían ser líderes si sacan la victoria en Toronto.
Enfrente tendrán a Costa de Marfil, que logró un triunfo clave sobre el final ante Ecuador gracias al gol de Amad Diallo en el minuto 90. Ambos llegan con tres puntos y con altas posibilidades de quedarse con la clasificación como líderes del grupo si salen victoriosos.
El encuentro comenzará a las 2:00 pm de Centroamérica (3:00 pm de Panamá). El árbitro será el paraguayo Juan Gabriel Benítez, mientras que en el VAR estará el uruguayo Antonio García.
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Alineaciones confirmadas de Alemania y Costa de Marfil
- Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz.
- Costa de Marfil: Yahia Fofana; Ghislain Konan, Emmanuel Agbadou, Odilon Kossounou, Wilfried Singo, Yan Diomande, Ibrahim Sangare, Franck Kessié, Amad Diallo; Christ Inao Oulaï y Ange-Yoan Bonny.
¿Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Costa de Marfil en Centroamérica?
- Panamá: Tigo Sports.
- Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica (Canal 7).
- El Salvador: Canal 4, TCS Go y Tigo Sports.
- Guatemala: Tigo Sports.
- Honduras: Tigo Sports
- Nicaragua: Tigo Sports.