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Mundial 2026

¿Por qué no juega Seko Fofana en Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026?

Costa de Marfil se mide contra Noruega por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El mediocampista no sale de titular.
© Getty ImagesEl mediocampista no sale de titular.

Este martes 30 de junio, se disputa una nueva jornada de los 16avos de final del Mundial 2026. En el primer turno, Costa de Marfil enfrentará a Noruega por un lugar en los octavos de final. El ganador se cruzará contra Brasil, que superó a Japón por 2-1.

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Es un partido histórico para los Elefantes, ya que nunca jugaron un juego de eliminación directa en la Copa del Mundo. En sus tres anteriores participaciones, quedaron eliminados en la fase de grupos, por lo que ya rompieron un hito en este Mundial 2026.

El que no estará entre los titulares, por decisión del entrenador Emerse Fae, es Seko Fofana, uno de los jugadores más experimentados que tiene el conjunto marfileño. El DT decidió que esté en el banco de suplentes.

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El ex Manchester City, Al-Nassr, Porto, entre otros, había salido desde el inicio en la primera jornada contra Ecuador, en el duelo que marcó el segundo puesto. Sin embargo, en la derrota ante Alemania fue suplente e ingresó en los últimos 15 minutos. Frente a Curazao, ni siquiera salió del banco.

En su lugar, jugará Ibrahim Sangare, mediocampista de 28 años que tiene una estatura de 1,91 metros y que será muy importante por su juego aéreo contra un seleccionado noruego que está plagado de futbolistas altos.

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Los 11 de Costa de Marfil para enfrentar a Noruega

Yahia Fofana; Ghislain Konan, Odilón Kossounou, Guela Doue, Emmanuel Agbadou; Franck Kessie, Ibrahim Sangaré, Christ Oulai; Ange Bonny, Yan Diomande, Nicolas Pepe. DT: Emerson Fae.

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