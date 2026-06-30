¿Quién es el árbitro de Francia vs. Suecia en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Danny Makkelie

La designación pone a un juez neerlandés de amplia experiencia internacional al frente de un cruce con una favorita clara.

Danny Makkelie será el árbitro principal del partido entre Francia y Suecia, por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará este martes 30 de junio en el New York New Jersey Stadium, nombre FIFA del MetLife Stadium.

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La designación pone a un juez neerlandés de amplia experiencia internacional al frente de un cruce con una favorita clara, pero también con margen para la sorpresa. Francia llega con puntaje perfecto y una ofensiva muy potente; Suecia, en cambio, buscará resistir y aprovechar sus momentos.

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Para Makkelie, el partido tendrá una exigencia alta. Se juega en la sede de la final, con una potencia mundial en cancha y con una selección sueca que puede llevar el duelo a un terreno físico y de mucha concentración defensiva.

Quién es Danny Makkelie, árbitro de Francia vs. Suecia

Danny Makkelie es un árbitro neerlandés nacido el 28 de enero de 1983 en Willemstad, Curazao. Es internacional FIFA desde 2011 y dirige habitualmente en la Eredivisie de Países Bajos.

Además de su carrera arbitral, Makkelie también es conocido por su vínculo profesional con la policía neerlandesa, un dato que suele aparecer en sus perfiles por su formación fuera del fútbol.

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Dentro del arbitraje europeo, se consolidó como uno de los jueces más importantes de UEFA. Dirigió partidos de Champions League, Europa League, Eurocopa, Nations League y eliminatorias europeas, además de finales y cruces de alta exposición.

Entre sus antecedentes destacados aparece la final de la Europa League 2019-20 entre Sevilla e Inter, además de su participación en torneos internacionales de selecciones. Su recorrido lo ubica dentro del grupo de árbitros europeos con más experiencia en partidos grandes.

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Antecedentes internacionales de Danny Makkelie

Danny Makkelie ya tenía recorrido mundialista antes de llegar a 2026.

En el Mundial de Rusia 2018 participó como parte del equipo de videoarbitraje. Luego, en Qatar 2022, fue árbitro principal y dirigió dos partidos de fase de grupos: España vs. Alemania y Polonia vs. Argentina.

En el Mundial 2026, Makkelie volvió a tener actividad desde la primera fase. Dirigió el partido entre Estados Unidos y Paraguay, por el Grupo D, y también tuvo a su cargo el duelo entre Marruecos y Haití, por el Grupo C.

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Por qué Francia vs. Suecia puede exigir al árbitro

El partido puede tener un contraste muy claro.

Francia llega con una enorme capacidad ofensiva. Si logra instalarse en campo rival, Suecia deberá defender cerca de su área durante varios tramos. En ese contexto, cada contacto sobre Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise o los atacantes franceses puede generar reclamos.

Suecia, por su parte, puede apostar por un plan más físico, directo y de mucha resistencia. El equipo escandinavo tiene futbolistas fuertes, delanteros de peso y capacidad para atacar con menos posesión. Eso puede llevar el partido a duelos aéreos, faltas tácticas y disputas intensas en mitad de cancha.

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Para Makkelie, la clave será marcar un criterio claro desde el inicio. Tendrá que manejar el ritmo, controlar las protestas y estar muy atento a las acciones dentro del área. En un mata-mata, un penal, una expulsión o una revisión de VAR puede cambiar todo.

Cuerpo arbitral de Francia vs. Suecia

El equipo arbitral de Francia vs. Suecia tendrá conducción neerlandesa y presencia estadounidense en las funciones complementarias.

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