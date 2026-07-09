Por qué no juega Ismael Saibari en Marruecos vs. Francia por los cuartos de final del Mundial 2026

Marruecos afronta los cuartos de final sin la presencia de una de las máximas figuras en esta Copa del Mundo.

Este jueves 9 de julio, Marruecos vuelve a jugar por segunda vez en la historia de la Copa del Mundo la instancia de los cuartos de final. La otra ocasión fue justamente en la última edición, en Qatar 2022 cuando cayeron superados en las semifinales por Francia, el rival de hoy.

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Para este partido trascendental, los Leones del Atlas pierden a uno de los mejores jugadores del Mundial 2026. Ismael Saibari, que fue comprado por el Bayern Munich en plena competencia hace unos días, se queda afuera del duelo contra los Azules.

Resulta que Saibari sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha en el juego de octavos de final ante Canadá. El 11 marroquí debió salir sustituido por Soufiane Rahimi cuando apenas iban 21 minutos del primer tiempo.

ver también Francia vs. Marruecos EN VIVO: minuto a minuto del partido por los cuartos de final del Mundial 2026

Este miércoles, en la conferencia de prensa previa, así lo confirmó el DT Ouahbi: “Salvo Saibari, todo el mundo está disponible. Después, por supuesto, habrá que elegir a los jugadores que estén al cien por cien. Pero todo el mundo está disponible para el partido, salvo Saibari, para quien el partido llega demasiado pronto. Pero no está descartado para el resto de la competición, espero”.

El reemplazante de Saibari será Rahimi nuevamente, quien lo hizo en el partido contra los canadienses de gran manera. Marcó el gol que sentenció la historia por 3-0 en el NRG Stadium de Houston. Si los marroquíes avanzan, el 11 podría estar en las semifinales.

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La alineación de Marruecos para enfrentar a Francia por los cuartos de final