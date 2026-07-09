¿Por qué no juega Antoine Griezmann en Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026?

Antoine Griezmann no aparece en la formación de Francia ni en el banco de suplentes ante Marruecos, y el motivo no está vinculado a una lesión ni a una suspensión.

Este jueves 9 de julio, la temible selección de Francia enfrenta a su par de Marruecos por el Mundial 2026, en un partido que abre los cuartos de final y se disputa en el estadio Boston Stadium, Massachusetts, Estados Unidos. Quien se imponga en este cruce enfrentará al ganador de España-Bélgica.

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El equipo de Didier Deschamps llega a esta instancia como el gran candidato del torneo y con una formación ultraofensiva liderada por su goleador, Kylian Mbappé, escoltado una vez más por Michel Olise, Bradley Barcola y Ousmane Dembélé.

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Para los fanáticos del fútbol que no vienen siguiendo de cerca la actualidad de la selección gala, podría ser una sorpresa ver que Antoine Griezmann no se encuentra dentro del campo de juego y tampoco está incluido en el banco de suplentes. El atacante fue durante más de una década una pieza fija de Francia, campeón del mundo Rusia 2018 y protagonista en el camino hasta la final de Qatar 2022.

Antoine Griezmann sigue activo a nivel clubes, pero ya no juega para Francia (Getty Images).

¿Por qué no juega Antoine Griezmann?

Griezmann ya no juega para la Selección de Francia porque se retiró del fútbol internacional. El delantero anunció su decisión el 30 de septiembre de 2024, casi dos años antes del Mundial 2026, y desde entonces no volvió a formar parte de las convocatorias de Deschamps.

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Griezmann directamente no integra la lista de Francia para la Copa del Mundo, por lo que tampoco podía aparecer entre los suplentes en el cruce de 16avos. La renovación del plantel francés abrió espacio para futbolistas como Michael Olise, Barcola y Doué, mientras Mbappé asumió un rol todavía más central en el ataque.

Antoine Griezmann dio un paso al costado de la selección gala en 2024 (Getty Images).

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El cierre de su etapa internacional llegó después de 137 partidos con Les Bleus. Griezmann marcó 44 goles, dio 33 asistencias y fue parte de una generación que ganó el Mundial 2018, la Nations League 2021 y llegó a otra final mundialista en 2022. Su último ciclo tuvo menos protagonismo que los anteriores, especialmente después de la Eurocopa 2024, donde Francia cayó en semifinales ante España.

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La selección francesa que enfrenta a los norafricanos tiene dispone una ofensiva con Mbappé como su capitán y referencia principal, Dembélé (el vigente ganador del Balón de Oro), Olise (el máximo asistidor del Mundial 2026) y Barcola.