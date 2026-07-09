¿Quién es el árbitro de Francia vs. Marruecos en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Facundo Tello

FIFA generó ruido a nivel internacional con la designación del argentino Facundo Tello para este cruce decisivo entre Francia y Marruecos por el pase a las semifinales del Mundial 2026.

Facundo Tello será el árbitro principal del partido entre Francia y Marruecos, por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará este jueves 9 de julio en el Estadio Boston, nombre del Gillette Stadium para el certamen.

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La designación llega con polémica. FIFA eligió un equipo arbitral íntegramente argentino para un partido de la selección gala, algo que generó ruido en la previa por la rivalidad reciente entre franceses y argentinos desde la final de Qatar 2022. Aun así, desde el plantel que dirige Didier Deschamps evitaron cargar contra la designación y pusieron el foco en el partido.

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Para Tello, será un cruce de máxima presión: Francia llega como candidata, Marruecos quiere revancha y el ganador se meterá en semifinales.

Quién es Facundo Tello, árbitro de Francia vs. Marruecos

Facundo Tello es un árbitro argentino nacido el 4 de mayo de 1982 en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Es internacional FIFA desde 2019 y dirige habitualmente en el fútbol de su país y en competencias de Conmebol.

Su carrera tuvo crecimiento dentro de la Liga Profesional argentina, la Copa Argentina, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y torneos internacionales. En los últimos años se consolidó como uno de los árbitros argentinos más designados para partidos de alta exposición.

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Tello también tiene experiencia fuera de Sudamérica. Dirigió en el Mundial de Qatar 2022, fue convocado para la Eurocopa 2024 dentro del intercambio arbitral entre Conmebol y UEFA, y tuvo presencia en partidos decisivos de torneos continentales.

Uno de los antecedentes más recordados de su carrera ocurrió en 2022, cuando expulsó a diez futbolistas y al técnico Hugo Ibarra en un Boca-Racing por el Trofeo de Campeones. Ese partido lo convirtió en noticia mundial y quedó asociado a un perfil de árbitro firme, poco dispuesto a perder el control disciplinario.

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Antecedentes internacionales de Facundo Tello

Facundo Tello, de 44 años, ya sabe lo que es impartir justicia en partidos grandes de Copas del Mundo.

En Qatar 2022, fue árbitro principal en Suiza vs. Camerún, Corea del Sur vs. Portugal y Marruecos vs. Portugal, este último por los cuartos de final. Ese antecedente no es menor: Tello ya arbitró un partido histórico para la primera selección africana en llegar a semifinales de la justa máxima.

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En el Mundial 2026, Tello ya tuvo dos designaciones antes de Francia-Marruecos. Dirigió Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, por el Grupo B, y Sudáfrica vs. Corea del Sur, por el Grupo A.

Por qué Francia vs. Marruecos puede exigir al árbitro

El partido puede combinar velocidad, roce y mucha tensión emocional.

Francia tiene futbolistas capaces de romper un partido en pocos segundos. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Michael Olise pueden forzar duelos individuales, faltas cerca del área y acciones donde el VAR puede tener protagonismo.

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Marruecos, en cambio, suele competir desde el orden, la intensidad y las transiciones rápidas. Con Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat, Brahim Díaz, Youssef En-Nesyri y un equipo muy disciplinado, puede llevar el partido a zonas de contacto y presión permanente.

Para Tello, la clave será marcar rápido el criterio. Deberá controlar protestas, evitar que el partido se cargue de entradas fuertes y manejar con claridad las posibles revisiones de VAR. En cuartos de final, una amarilla, una expulsión o un penal pueden cambiar todo.

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Cuerpo arbitral de Francia vs. Marruecos

El equipo arbitral de Francia vs. Marruecos tendrá conducción argentina.