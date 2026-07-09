Cuál es el ranking FIFA de Marruecos y cuántos puestos lo separan de Francia en el Mundial 2026

Hay apenas seis lugares de diferencia entre Francia y Marruecos en el ranking FIFA previo al choque por los cuartos de final del Mundial.

Marruecos llega al partido contra Francia por los cuartos de final del Mundial 2026 debajo de su rival en el ranking FIFA, aunque con una campaña que vuelve a ponerlo entre los grandes protagonistas del torneo.

Publicidad

En la actualización previa al Mundial, los marroquíes aparecen en el puesto 7, mientras que los galos ocupan el lugar 2. Es decir, entre ambas selecciones hay 5 puestos de diferencia, con ventaja para el equipo europeo.

ver también Francia vs. Marruecos EN VIVO: minuto a minuto del partido por los cuartos de final del Mundial 2026

El partido se jugará este jueves 9 de julio en el Boston Stadium, nombre mundialista del Gillette Stadium. Para los Leones del Atlas, será la oportunidad de volver a semifinales; para Francia, una prueba para sostener su condición de candidata.

Cuál es el ranking FIFA de Marruecos

Marruecos ocupa el séptimo lugar del ranking FIFA, una ubicación que confirma su consolidación dentro de la elite mundial.

Su Mundial 2026 volvió a mostrar a una selección competitiva, intensa y preparada para partidos de máxima presión. Fue segunda del Grupo C, detrás de Brasil, eliminó a Países Bajos en los 16avos y luego goleó a Canadá en octavos.

Publicidad

La campaña marroquí se sostiene en una estructura muy reconocible: orden defensivo, velocidad en las bandas, mediocampo fuerte y jugadores capaces de decidir partidos cerrados. Además, el equipo llega con el impulso emocional de haber alcanzado otra vez una instancia histórica.

Cuál es el ranking FIFA de Francia

Francia está en el puesto número 1 del ranking FIFA, seis lugares por encima de Marruecos.

La posición refleja el peso de una selección que llegó al Mundial como una de las grandes favoritas. El equipo de Didier Deschamps ganó todos sus partidos hasta esta instancia y volvió a demostrar una enorme capacidad para competir en fases decisivas.

Publicidad

Francia tiene figuras en todas las líneas y una profundidad de plantel que muy pocas selecciones pueden igualar. Con Kylian Mbappé como líder ofensivo, Les Bleus buscarán volver a una semifinal y sostener una de las etapas más consistentes de su historia mundialista.

ver también Francia vs. Marruecos: qué jugadores podrían perderse la semifinal del Mundial 2026 por acumulación de amarillas

Cómo llegaron Marruecos y Francia al cruce

Marruecos:

Brasil 1-1 Marruecos

Marruecos 1-0 Escocia

Marruecos 4-2 Haití

Países Bajos 1-1 Marruecos — Marruecos ganó 3-2 por penales.

— Marruecos ganó 3-2 por penales. Canadá 0-3 Marruecos

Publicidad

Argentina:

Francia 3-1 Senegal

Francia 3-0 Irak

Noruega 1-4 Francia

Francia 3-0 Suecia

Paraguay 0-1 Francia

Marruecos quiere que el ranking quede en segundo plano

La diferencia de 6 puestos favorece a Francia, pero el margen no es grande.

Marruecos llega como número 7 del mundo y con una campaña que respalda su lugar. Ya compitió contra Brasil, eliminó a Países Bajos y goleó a Canadá. Es decir, no llega a cuartos como sorpresa, sino como una selección capaz de discutirle el partido a cualquiera.

Publicidad

Para Marruecos, ganarle a Francia tendría un valor doble: avanzaría a semifinales y, al mismo tiempo, se tomaría revancha del rival que lo dejó afuera en Qatar 2022.

Francia busca imponer su jerarquía

Francia llega mejor ubicada en el ranking y con una campaña perfecta.

El equipo europeo ganó sus cinco partidos, marcó diferencias en ataque y también supo sostener un partido cerrado ante Paraguay. Esa combinación de potencia y oficio la convierte en favorita.

Publicidad

Sin embargo, Marruecos puede llevar el cruce a una zona incómoda. Si logra cortar circuitos, defender con orden y aprovechar transiciones, el ranking puede quedar rápidamente en segundo plano.

Datos de Marruecos vs. Francia

Partido: Marruecos vs. Francia.

Marruecos vs. Francia. Instancia: Cuartos de final.

Cuartos de final. Fecha: jueves 9 de julio.

jueves 9 de julio. Estadio: Boston Stadium / Gillette Stadium.

Boston Stadium / Gillette Stadium. Ranking FIFA de Marruecos: 7º.

7º. Ranking FIFA de Francia: 1º.

1º. Diferencia: 6 puestos a favor de Francia.

6 puestos a favor de Francia. Contexto: Marruecos goleó a Canadá; Francia eliminó a Paraguay.

Marruecos goleó a Canadá; Francia eliminó a Paraguay. Premio: el ganador avanza a semifinales y enfrentará al vencedor de España vs. Bélgica.