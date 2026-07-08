Inglaterra quedó envuelta en una controversia por la amonestación de la que se salvó su goleador.

El partido de octavos de final entre Inglaterra y México por el Mundial 2026 no solo dejó emociones y un ajustado 3-2 a favor de los europeos, sino también un mar de dudas tras una controvertida decisión en la segunda mitad.

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Durante los momentos de mayor tensión, los aficionados ingleses se asustaron cuando la transmisión oficial de televisión mostró una tarjeta amarilla para su gran figura, Harry Kane. Sin embargo, la FIFA aclaró después la situación: todo fue un error gráfico.

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El origen de la confusión por la “amarilla fantasma” a Harry Kane

Tal como reconstruyó el famoso sitio inglés FourFourTwo, que bautizó este caso como la “amarilla fantasma”, todo ocurrió sobre el minuto 68, en el momento más caliente del encuentro. El equipo dirigido por Thomas Tuchel ya jugaba con un hombre menos tras la expulsión temprana de Jarell Quansah. En una jugada dividida, Harry Kane cometió una infracción sobre el mediocampista mexicano Brian Gutiérrez.

Tras ser llamado por el VAR, el árbitro australiano Alireza Faghani sancionó el penal (que luego convertiría Raúl Jiménez para acortar distancias). Mientras los jugadores de ambos equipos rodeaban al árbitro en medio de los reclamos, Faghani sacó una tarjeta amarilla. Inmediatamente, el gráfico de la transmisión oficial que proveen los servicios de la FIFA para todo el mundo indicó que el amonestado era el capitán de Inglaterra.

Esta imagen de la transmisión de la BBC generó la confusión. (Foto: FourFourTwo)

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La verdad según el reporte oficial

La supuesta amonestación encendió las alarmas en el entorno de la selección inglesa, ya que un jugador queda suspendido para las semifinales si acumula dos tarjetas amarillas entre los octavos y los cuartos de final. Al creer que Kane había sido amonestado, los fanáticos temían que el goleador tuviera que jugar condicionado en el próximo choque de cuartos ante Noruega.

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No obstante, el reporte oficial en el sitio web de la FIFA confirmó que la tarjeta amarilla del minuto 68 fue, en realidad, para el defensor central Marc Guehi, quien fue castigado por protestar airadamente la decisión del árbitro. La gráfica televisiva simplemente cometió un error de identificación al ver a Kane y a Guehi juntos en el epicentro de la acción.

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El verdadero amonestado fue Marc Guehi, el 6 que aquí levanta a Kane. (Getty Images)

¿Qué amonestados tiene Inglaterra y cuándo se limpian?

Con esta aclaración oficial, Inglaterra respira aliviada: Harry Kane no arrastra amonestaciones. La única forma de que se pierda una hipotética semifinal es si es expulsado con tarjeta roja directa o si sufre una lesión frente a los noruegos.

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Por el contrario, el panorama es mucho más delicado para otros cuatro pilares del esquema de Tuchel, quienes sí se perderían las semifinales si ven una amarilla el sábado: se trata del mencionado Marc Guehi, Declan Rice, Nico O’Reilly (los tres amonestados contra México) y también Jude Bellingham (ante Congo por 16avos de final).

Por reglamento de la FIFA, las tarjetas amarillas se limpian automáticamente después de los cuartos de final, por lo que sobrevivir al próximo partido es clave para las aspiraciones del conjunto inglés de llegar con plantel completo a la recta final del torneo.

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En síntesis