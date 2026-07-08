La victoria de albiceleste ante Egipto sigue generando polémica y ahora la advertencia a VAR y la FIFA llegó desde Europa.

El Mundial 2026 está al rojo vivo y el reciente cruce de octavos de final entre Argentina y Egipto se convirtió en el epicentro de la polémica global. Tras ir perdiendo 2-0, la albiceleste logró una épica remontada para imponerse 3-2 y sellar su pase a los cuartos de final (donde enfrentará a Suiza). Sin embargo, el partido quedó marcado por un gol anulado a los africanos que desató la furia de la Asociación Egipcia de Fútbol, denuncias de amaño en redes sociales y un intenso debate sobre la intervención del VAR.

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Ante este escenario, desde Europa ha surgido una voz más que autorizada para analizar la situación y lanzar una dura advertencia a la FIFA. Se trata de Graham Scott, ex árbitro de la Premier League inglesa durante una década y quien se desempeñó como video asistente del VAR en más de 100 partidos oficiales.

En una reciente columna para The Athletic, la sección de deportes del prestigioso The New York Times, Scott no se guardó nada y criticó duramente el uso que se le está dando a la tecnología, tomando el gol anulado a Egipto como el ejemplo perfecto de una herramienta que está perdiendo el rumbo.

Por esta infracción a Lisandro Martínez le anularon un gol a Egipto. (Getty Images)

El análisis de una jugada que “arruina el fútbol”

El punto de quiebre del partido ocurrió en el minuto 58. El delantero egipcio Mostafa Ziko en un contraataque letal, pero el VAR intervino para revisar el inicio de la jugada (Fase de Posesión de Ataque). La revisión retrocedió 17 segundos y detectó un contacto del egipcio Marwan Attia sobre Lisandro Martínez a unos 90 metros del arco argentino. El árbitro francés François Letexier anuló el tanto.

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Y esta decisión, para Scott, fue un despropósito reglamentario: “La intervención del VAR que terminó con la anulación de un gol de Egipto por un incidente ocurrido a 90 metros del arco de Argentina fue el último ejemplo de cómo con la tecnología pueden arruinar el fútbol. No tengo ninguna duda de que el gol de Mostafa Ziko debió haber subido al marcador, y que anularlo fue un error, basándonos en el protocolo del VAR tanto en su letra como en su espíritu”.

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El ex colegiado británico explicó que el contacto entre Attia y el defensor del Manchester United fue una acción natural del juego y no una infracción. Advirtió que el nivel de detalle con el que se analizan estas jugadas está matando la esencia del deporte.

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“El VAR se ha vuelto tan minucioso que los árbitros ahora ven faltas donde no ha ocurrido ninguna. Después de 150 años de considerar estas situaciones inocentes como contacto normal, estudiamos un bucle de tres segundos repetidamente en cámara lenta y encontramos una ‘falta’. Yo he cometido el mismo error siendo encargado del VAR, y entiendo cómo sucede, pero esto tiene que parar por el bien del juego“, disparó Scott.

Graham Scott dirigió por más de una década en la Premier League. (Gett Images)

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Para Scott, el gol fue válido, pero no hay una “conspiración” a favor de Messi

Tras consumarse la derrota, la Federación Egipcia emitió un comunicado afirmando que no podían “quedarse callados respecto a las decisiones arbitrales”, mientras que en las redes sociales estallaron las teorías de conspiración que acusan a la FIFA de orquestar el torneo para que Lionel Messi levante la Copa del Mundo el próximo 19 de julio.

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Sobre este punto, Scott fue categórico y defendió la honorabilidad de sus colegas al separar un error de apreciación técnica de un acto de corrupción:

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“Las afirmaciones de que la decisión fue parte de algún complot para orquestar el pase de Argentina a la final no merecen ser tomadas en serio. Estoy seguro de que los árbitros del Mundial son intachables. El fútbol no está arreglado; por lo general, las decisiones se equilibran a lo largo de un período más extenso, y los árbitros genuinamente están haciendo su mejor esfuerzo, incluso si en ocasiones eso no es suficiente”. Grham Scott en The Athletic.

En síntesis

Argentina venció 3-2 a Egipto tras ir perdiendo 2-0 en octavos del Mundial 2026.

tras ir perdiendo 2-0 en octavos del Mundial 2026. El VAR anuló un gol a Mostafa Ziko retrocediendo 17 segundos en la jugada.

a Mostafa Ziko retrocediendo 17 segundos en la jugada. Graham Scott criticó al VAR en The Athletic por anular el tanto de Egipto.