¿Cuál es el Ranking FIFA de Costa de Marfil y cuántos puestos lo separan de Alemania?

Costa de Marfil se presenta ante Alemania para darle una sorpresa y quiere el liderato de su grupo con una victoria.

Costa de Marfil afronta este sábado una prueba fuerte ante Alemania por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. El partido no solo enfrenta a dos selecciones que ganaron en el debut, sino también a equipos separados por una diferencia importante en el Ranking FIFA.

Según la actualización oficial del ranking que se actualizó antes del Mundial, Alemania ocupa el puesto 9°, mientras que Costa de Marfil aparece en el 34° lugar. La distancia entre ambos es de 25 puestos a favor de la Mannschaft.

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El dato refuerza el favoritismo alemán, pero no cuenta toda la historia. Costa de Marfil llega con tres puntos después de vencer 1-0 a Ecuador y sabe que un triunfo ante Alemania puede dejarla muy cerca de los 16avos de final.

Qué puesto ocupa Costa de Marfil en el Ranking FIFA

Costa de Marfil ocupa actualmente el puesto 34° del Ranking FIFA masculino.

Ese lugar la ubica como una de las selecciones africanas mejor posicionadas del Mundial 2026 y confirma el crecimiento reciente de los Elefantes, que llegaron al torneo con el respaldo de haber ganado la Copa Africana de Naciones 2023.

El equipo de Emerse Faé ya dio una señal fuerte en el debut: venció 1-0 a Ecuador con un gol agónico de Amad Diallo y empezó el grupo con tres puntos. Ahora, ante Alemania, tendrá una prueba todavía más exigente.

Cuál es el ranking FIFA de Alemania

Alemania está en el puesto 9° del Ranking FIFA masculino.

La selección dirigida por Julian Nagelsmann llega como el equipo mejor ubicado del Grupo E y como una de las potencias tradicionales del torneo. Su arranque también reforzó esa condición: goleó 7-1 a Curazao en la primera fecha y quedó líder por diferencia de gol.

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Ese resultado le dio a Alemania una ventaja importante en la tabla, pero el cruce ante Costa de Marfil será una prueba mucho más seria. Los africanos llegan con confianza, físico y una estructura competitiva capaz de incomodar.

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Cómo está el Ranking FIFA del Grupo E

El Grupo E tiene diferencias claras en el ranking. Alemania aparece como la selección mejor ubicada, Ecuador y Costa de Marfil están en una zona intermedia, mientras que Curazao llega bastante más abajo.

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Así están posicionadas las selecciones del grupo:

Alemania: 9°

9° Ecuador: 24°

24° Costa de Marfil: 34°

34° Curazao: 82°

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Por qué el Ranking FIFA puede ser clave en la clasificación

El Ranking FIFA no es el primer criterio de desempate en la fase de grupos, pero puede aparecer como último recurso si dos o más equipos terminan igualados en todos los criterios anteriores.

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Antes del ranking, FIFA mira los puntos entre los equipos empatados, la diferencia de gol en esos cruces, los goles convertidos, la diferencia general, los goles a favor y la conducta deportiva.

Recién si todo sigue igualado entra el Ranking FIFA.

En ese escenario, Alemania tendría ventaja sobre Costa de Marfil por su mejor ubicación. Sin embargo, el partido directo entre ambos puede pesar mucho más: el ganador quedará con 6 puntos y con una posición muy fuerte para avanzar a los 16avos de final.

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