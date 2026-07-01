Quién es Lionel Mpasi, el arquero de Congo que dejó Francia y se transformó en la pesadilla de Cristiano Ronaldo

Mpasi es uno de los tantos futbolistas del plantel de Congo que nacieron fuera del país.

Lionel Mpasi empezó el Mundial 2026 lejos de los grandes focos, pero su nombre ganó fuerza después de una actuación que marcó el camino de Congo en la fase de grupos. El arquero fue titular en el empate 1-1 ante Portugal, resistió ante un ataque liderado por Cristiano Ronaldo y ahora vuelve a quedar en el centro de la escena antes del cruce contra Inglaterra por los dieciseisavos de final.

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Nacido en Francia y vinculado actualmente al Le Havre, Mpasi eligió representar a Congo, la tierra de sus raíces, y se transformó en una de las piezas más importantes del equipo de Sébastien Desabre. Su Mundial no fue una aparición repentina: jugó todos los minutos de la fase de grupos y llega al duelo ante los ingleses como uno de los nombres más firmes del seleccionado africano.

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Lionel Mpasi, el arquero que eligió Congo y se ganó el arco en el Mundial 2026

Mpasi es uno de los tantos futbolistas del plantel de Congo que nacieron fuera del país, pero decidieron defender a los Leopardos por vínculo familiar e identidad. En su caso, el recorrido comenzó en Francia, donde desarrolló buena parte de su carrera, hasta consolidarse como arquero de selección.

En el Mundial 2026, su lugar quedó claro desde el primer partido. Fue titular ante Portugal, Colombia y Uzbekistán, completó los 270 minutos de la fase de grupos y se mantuvo como una garantía para un equipo que necesitó competir desde el orden defensivo para meterse en la ronda eliminatoria.

El día que Lionel Mpasi frenó a Cristiano Ronaldo y Portugal

El partido que cambió su exposición fue el empate 1-1 entre Congo y Portugal, disputado el 17 de junio por la fase de grupos del Mundial 2026. Portugal golpeó rápido con un gol de Joao Neves a los 6 minutos, pero Congo resistió, se mantuvo en partido y encontró el empate con Yoane Wissa antes del descanso.

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Del otro lado estaba Cristiano Ronaldo, uno de los nombres más grandes de la historia del fútbol. Portugal tuvo jerarquía, experiencia y peso ofensivo, pero no pudo quebrar otra vez a Congo. Mpasi terminó siendo uno de los responsables de un resultado que le permitió a los Leopardos seguir con vida.

Lionel Mpasi está siendo una de las grandes figuras del Congo. @ActuFoot_

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Ese empate no fue un detalle menor. Para una selección que regresó al Mundial después de décadas de ausencia, sumar ante una selección candidata al título significó una prueba de carácter. Y para Mpasi, fue la confirmación de que podía responder en el escenario más grande, incluso frente a una leyenda como Cristiano.

Los números de Lionel Mpasi en el Mundial 2026

El rendimiento de Mpasi también se sostiene desde los datos. En la fase de grupos del Mundial 2026, el arquero de Congo disputó 3 partidos, fue titular en todos, acumuló 270 minutos, recibió 3 goles, realizó 8 atajadas y registró un 73 % de efectividad.

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Ante Colombia también volvió a destacarse. Fue exigido desde temprano y recibió elogios por su solidez, especialmente por la manera en la que sostuvo a Congo cuando el rival empujó y obligó al equipo africano a defender cerca de su área.

Del Le Havre al arco de Congo

La carrera de Mpasi también se explica desde su recorrido en el fútbol francés. Actualmente vinculado al Le Havre, el arquero llegó al Mundial con rodaje y una base competitiva importante, no como una apuesta improvisada.

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Sus registros recientes reflejan continuidad: en la Ligue 2 disputó 21 partidos en 2020, 37 en 2021, 27 en 2022, 18 en 2023 y 20 en 2024. Ese recorrido le dio minutos, experiencia y oficio, tres elementos fundamentales para un puesto en el que la madurez suele pesar tanto como el talento.

En 2025 también mantuvo participación vinculada a su club, ya en el contexto de Ligue 1. Por eso su aparición en el Mundial no puede leerse como una sorpresa absoluta, sino como el salto de visibilidad de un arquero que ya venía acumulando partidos importantes.

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El nuevo desafío: Inglaterra y Harry Kane

Después de resistir ante Portugal y Cristiano Ronaldo, el siguiente examen será igual de exigente. Congo enfrenta este miércoles 1° de julio a Inglaterra por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el Mercedes-Benz Stadium, con un lugar en la próxima ronda en juego.

La amenaza ahora será distinta. Inglaterra llega con un ataque de jerarquía y con Harry Kane como una de sus principales referencias ofensivas. Para Congo, el plan volverá a depender de la solidez defensiva, del orden colectivo y de la capacidad de Mpasi para responder cuando el rival encuentre espacios.

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Por qué Lionel Mpasi es clave para Congo

Congo necesita competir desde la resistencia. No siempre tendrá la pelota, no siempre podrá imponer condiciones y, ante selecciones como Portugal o Inglaterra, probablemente deba sostener largos tramos cerca de su arco. En ese contexto, el rol de Mpasi se vuelve decisivo.

Su valor está en la seguridad, la continuidad y la respuesta en momentos de presión. Ya lo demostró en la fase de grupos y ahora deberá repetirlo en una instancia sin margen de error.

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Mpasi llegó al Mundial como un nombre poco conocido para el gran público. Después de frenar a Portugal y cruzarse con Cristiano Ronaldo, su historia cambió. Hoy, ante Inglaterra, puede volver a ser una de las grandes razones por las que Congo siga soñando.

Datos clave

Lionel Mpasi nació en Francia, pero representa a Congo a nivel internacional.

Actualmente está vinculado al Le Havre.

Fue titular en el 1-1 ante Portugal, partido en el que enfrentó a Cristiano Ronaldo.

Jugó todos los minutos de Congo en la fase de grupos del Mundial 2026.

Sus números en el torneo: 3 partidos, 270 minutos, 3 goles recibidos, 8 atajadas y 73 % de efectividad.

Ahora será una pieza clave ante Inglaterra por los dieciseisavos de final.