Argentina vs. Cabo Verde: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de 16avos de final del Mundial 2026

Conozca todos los detalles del partido de Argentina vs. Cabo Verde por los dieciseisavos de final.

Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y cruzará al vigente campeón del mundo con una de las grandes sorpresas de la Copa.

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El equipo de Lionel Scaloni llega como líder del Grupo J, con puntaje ideal y tres victorias en tres partidos. Cabo Verde, dirigido por Bubista, avanzó como segundo del Grupo H después de una fase de grupos sin derrotas, con tres empates que le permitieron sostenerse en carrera y meterse entre los 32 mejores del torneo.

Desde esta ronda, el margen desaparece por completo. El ganador seguirá en carrera y el perdedor quedará eliminado del Mundial. Argentina parte como favorita por jerarquía, presente y experiencia, pero Cabo Verde ya demostró que puede competir en partidos cerrados y que no será un rival sencillo. Quien clasifique se medirá en octavos de final contra el vencedor de Australia vs. Egipto.

A qué hora juegan Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

4:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 5:00 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 6:00 p. m. en Miami Gardens, 6:00 p. m. ET y 3:00 p. m. PT en Estados Unidos.

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Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Cabo Verde en Centroamérica

Costa Rica: FOX+ y ViX.

FOX+ y ViX. Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Tigo Sports Panamá, TVMax y ViX.

FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Tigo Sports Panamá, TVMax y ViX. Guatemala: Tigo Sports Guatemala y ViX.

Tigo Sports Guatemala y ViX. Honduras: FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX.

FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX. El Salvador: Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y ViX.

Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y ViX. Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua y ViX.

Cómo llega Argentina al partido contra Cabo Verde

Argentina llega a los 16avos de final con una campaña perfecta. La selección de Lionel Scaloni terminó primera del Grupo J con 9 puntos, luego de ganar sus tres partidos de la fase de grupos y confirmar su condición de candidata en la etapa inicial del Mundial.

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Su último partido lo afrontó con una alineación alternativa y fue triunfo 3-1 sobre Jordania, con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi. Ese resultado le permitió cerrar la zona con puntaje ideal, dosificar cargas y llegar a Miami Gardens con confianza antes de un cruce que, en los papeles, la tiene como favorita.

Scaloni fue claro al analizar a Cabo Verde: remarcó que se trata de un equipo que compite bien, cierra los pases interiores y sale rápido de contraataque. Por eso, Argentina deberá evitar pérdidas innecesarias y sostener la concentración durante todo el partido.

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En cuanto al equipo, la principal novedad pasa por Cristian Romero. El defensor respondió bien en las prácticas y podría volver al once titular. De todos modos, su presencia todavía aparece como una posibilidad y no como una confirmación oficial.

Cómo llega Cabo Verde al partido contra Argentina

Cabo Verde llega a esta instancia como una de las historias más llamativas del Mundial 2026. El equipo de Bubista terminó segundo del Grupo H con 3 puntos, producto de tres empates, y logró avanzar invicto a los 16avos de final.

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Su último partido fue el 0-0 ante Arabia Saudita, resultado que selló su clasificación. Sin grandes goleadas ni resultados espectaculares, la selección africana encontró una fórmula efectiva: competir desde el orden, achicar márgenes y sostenerse en partidos de mucha tensión.

En sus últimos cinco encuentros, Cabo Verde suma dos victorias y tres empates. Esa racha confirma que se trata de un equipo difícil de vencer, capaz de sostener partidos cerrados y de incomodar a rivales de mayor jerarquía.

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Entre sus nombres más importantes aparecen Vozinha y Ryan Mendes, dos referencias de experiencia para un plantel que ya hizo historia al meterse en la fase eliminatoria. La baja confirmada es Telmo Arcanjo, quien no estará disponible para este compromiso.

Argentina vs. Cabo Verde: jerarquía campeona contra sorpresa invicta

El partido en Miami Gardens tendrá a Argentina como favorita, pero también exigirá paciencia. La selección de Scaloni buscará controlar la pelota, mover a la defensa rival y encontrar espacios con Lionel Messi, Lautaro Martínez y los volantes que lleguen desde segunda línea.

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Cabo Verde, en cambio, intentará llevar el cruce a un escenario incómodo. Su plan puede pasar por cerrar caminos interiores, proteger el área y atacar rápido cuando recupere. Si logra sostener el empate durante varios minutos, la presión empezará a crecer sobre el campeón vigente.

La clave estará en el primer gol. Si Argentina consigue abrir el partido temprano, puede manejar la llave con mayor comodidad. Si Cabo Verde resiste, el encuentro puede volverse más cerrado y emocional de lo esperado.

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Posibles alineaciones de Argentina vs. Cabo Verde

A falta de confirmación oficial, estas son las alineaciones probables para el cruce entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lautaro Martínez, Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

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Cabo Verde: Vozinha; Pico Lopes, Steven Moreira, Diney Borges, Jovane Cabral; Kevin Pina; Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Sidny Lopes Cabral, Ryan Mendes; Dailon Livramento. DT: Bubista.

Quién es el árbitro de Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

El árbitro designado para Argentina vs. Cabo Verde será Drew Fischer, de Canadá.

Árbitro principal: Drew Fischer (Canadá).

Drew Fischer (Canadá). Asistente 1: Michael Barwegen (Canadá).

Michael Barwegen (Canadá). Asistente 2: Lyes Arfa (Canadá).

Lyes Arfa (Canadá). Cuarta árbitra: Katia García (México).

Katia García (México). VAR: Armando Villarreal (Estados Unidos).

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Qué pasa si Argentina y Cabo Verde empatan

Si Argentina y Cabo Verde empatan durante los 90 minutos, el partido irá a tiempo extra. Se jugarán dos períodos de 15 minutos cada uno.

En caso de que la igualdad se mantenga después de los 120 minutos, el clasificado a los octavos de final se definirá por penales.