Los congoleños son una de las tantas selecciones formadas por consecuencia de la diáspora que juegan en el Mundial 2026.

Congo jugará este miércoles ante Inglaterra por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en uno de los partidos más atractivos de la jornada. Los Leopardos llegan como una de las grandes historias del torneo: regresaron a una Copa del Mundo después de 52 años y ahora buscarán dar otro golpe ante una de las potencias del fútbol europeo.

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Pero además del desafío deportivo, hay un dato que explica buena parte del armado de esta selección. Congo llegó al Mundial 2026 con un plantel fuertemente marcado por la diáspora: 20 de sus 26 convocados nacieron fuera del país.

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La mayoría de esos futbolistas nació y se formó en Europa, especialmente en Francia y Bélgica. Sin embargo, eligieron representar a Congo por raíces familiares, identidad y sentido de pertenencia.

Congo, una selección construida desde la diáspora

El caso de Congo no es aislado, pero sí es uno de los más llamativos del Mundial 2026. Más de tres cuartas partes de su plantel nació fuera del territorio congoleño, una cifra que lo ubica entre los seleccionados con mayor presencia de futbolistas nacidos en el exterior.

Francia aparece como el principal país de nacimiento de varios nombres importantes del equipo y también del DT Sébastien Desabre. Allí nacieron futbolistas como Cédric Bakambu, Arthur Masuaku, Gaël Kakuta, Samuel Moutoussamy, Yoane Wissa y Simon Banza.

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Lionel Mpasi es el arquero del Congo en el Mundial 2026.

Bélgica también tiene un peso muy fuerte en la lista. Esa conexión responde a vínculos históricos y migratorios con la comunidad congoleña. En territorio belga nacieron jugadores como Théo Bongonda, Joris Kayembe, Noah Sadiki, Ngal’ayel Mukau y Matthieu Epolo.

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Los 20 jugadores de Congo que nacieron fuera del país

Estos son los futbolistas de Congo convocados al Mundial 2026 que nacieron en el extranjero:

Lionel Mpasi — Francia

— Francia Timothy Fayulu — Suiza

Matthieu Epolo — Bélgica

Arthur Masuaku — Francia

Gédéon Kalulu — Francia

Joris Kayembe — Bélgica

Dylan Batubinsika — Francia

Aaron Wan-Bissaka — Inglaterra

Steve Kapuadi — Francia

Samuel Moutoussamy — Francia

Charles Pickel — Suiza

Gaël Kakuta — Francia

Noah Sadiki — Bélgica

Nathanaël Mbuku — Francia

Ngal’ayel Mukau — Bélgica

Aaron Tshibola — Inglaterra

Cédric Bakambu — Francia

Théo Bongonda — Bélgica

Yoane Wissa — Francia

Simon Banza — Francia

Yoane Wissa es una de las figuras de Congo. (Getty Images)

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Los seis jugadores de Congo que nacieron en el país

Dentro de la convocatoria también hay seis futbolistas nacidos en Congo. Entre ellos aparecen varios nombres importantes para el equipo de Sébastien Desabre.

Chancel Mbemba

Axel Tuanzebe

Meschak Elia

Edo Kayembe

Fiston Mayele

Brian Cipenga

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Chancel Mbemba es el capitán y uno de los grandes líderes del plantel. Fiston Mayele aporta presencia ofensiva, mientras que Brian Cipenga fue importante en el camino hacia la clasificación.

El caso de Axel Tuanzebe también tiene una particularidad: aunque nació en Congo, se formó futbolísticamente en Inglaterra e incluso llegó a representar a selecciones juveniles inglesas antes de elegir jugar para los Leopardos.

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Por qué Congo tiene tantos jugadores nacidos fuera del país

La explicación está en el peso de la diáspora congoleña, especialmente en Europa. Durante décadas, muchas familias de origen congoleño se instalaron en países como Francia, Bélgica, Suiza e Inglaterra. Sus hijos crecieron allí, se formaron en clubes europeos y luego tuvieron la posibilidad de representar a la selección de sus raíces.

Ese fenómeno terminó impactando directamente en el fútbol. Congo armó buena parte de su plantel mundialista con jugadores nacidos fuera del país, pero con vínculo familiar e identitario con la nación africana.

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La política de captación fue clave para volver al Mundial después de más de medio siglo. El entrenador Sébastien Desabre logró unir futbolistas nacidos en Congo con otros formados en Europa, hasta construir una selección competitiva, física y con experiencia internacional.

En síntesis

Congo jugará ante Inglaterra este miércoles por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

este miércoles por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. 20 de 26 convocados de Congo nacieron en el exterior, principalmente Francia y Bélgica.

de Congo nacieron en el exterior, principalmente Francia y Bélgica. 52 años pasaron para que Congo vuelva a un Mundial con Sébastien Desabre.